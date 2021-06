Le camp de migrants de Calais démantelé par la police après un raid matinal alors que le nombre de traversées de la Manche vers la Grande-Bretagne monte en flèche

Les autorités françaises ont déclaré que l’opération avait commencé vers 6 heures du matin vendredi matin, les migrants étant emmenés dans plusieurs centres d’accueil dans le nord de la France. «Plusieurs centaines de migrants ont été identifiés sur les lieux, dont une trentaine d’enfants», a déclaré la police dans un communiqué. Une présence policière importante peut être observée dans les images en ligne.

Un camp de migrants est en cours d’évacuation à Calais pic.twitter.com/CHuWBFKdJX – BFMTV (@BFMTV) 4 juin 2021

Le nombre de migrants dans des camps de fortune autour de la ville portuaire de Calais a considérablement augmenté ces dernières semaines. Le nombre de migrants traversant la Manche vers la Grande-Bretagne a également augmenté.

Le raid de vendredi, le plus important depuis des mois, intervient après des affrontements entre migrants et policiers plus tôt cette semaine. Depuis le démantèlement du camp dit de la jungle de Calais – où vivaient environ 9 000 migrants – en 2016, des camps de fortune de migrants ont vu le jour autour de la ville. Les autorités ont à plusieurs reprises nettoyé des camps plus petits uniquement pour qu’ils apparaissent ailleurs.

Une récente augmentation des mouvements de migrants vers le Royaume-Uni en provenance de France a provoqué l’indignation en Grande-Bretagne, des politiciens tels que Nigel Farage appelant le gouvernement à faire plus, et d’autres appelant la France à arrêter l’embarquement des bateaux de migrants. Selon le Daily Mail, 1 619 migrants sont arrivés illégalement sur les côtes britanniques en mai – un chiffre qui montre une augmentation considérable par rapport aux années précédentes.

Pendant ce temps, jeudi, le Danemark de plus en plus anti-migrants a présenté une nouvelle loi donnant au gouvernement le pouvoir d’expulser les demandeurs d’asile vers des pays tiers pour traitement. L’UE a déclaré qu’elle était préoccupée par cette décision.

