Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de la société de promotion, Hearn a raconté comment il avait entendu la nouvelle de la décision d’arbitrage exigeant un troisième combat entre Fury et Wilder d’ici le 15 septembre.

La décision signifie que le blockbuster d’unification du titre prévu par Fury et Joshua, prévu pour l’Arabie saoudite le 14 août, est maintenant gravement menacé.

« Je venais de m’installer et le téléphone a explosé, puis Bob Arum [Fury’s promoter] m’a appelé et tout l’enfer se déchaîne. Ce fut un choc pour le système », Hearn a commencé.

« Cette négociation dure depuis trois à quatre mois. On nous a toujours dit que ce n’était pas un problème, mais c’est leur affaire. »

«Je pense que Bob Arum était sous le choc», Hearn a réclamé.

🗣️ «L’équipe de Fury nous a dit que l’arbitrage ne serait pas un problème. Voyons s’ils peuvent sortir quelque chose du sac pour leur combattant. Nous devons nous occuper d’AJ »- @EddieHearn exclusif maintenantRegardez en entier ️https: //t.co/7zXFOlrrJLpic.twitter.com/aVC9iT4BC5 – Boxe Matchroom (@MatchroomBoxing) 18 mai 2021

« C’est assez frustrant, nous avons travaillé sans relâche pour faire avancer les choses. »

« Pour autant que je sache, Tyson Fury veut se battre contre Anthony Joshua. Les partenaires saoudiens n’étaient pas les plus satisfaits, » il a dit.

« J’espère que c’est le cas [go ahead]. Nous avons mis en place un accord fantastique pour les deux combattants. J’espère, mais plein d’espoir? Je ne sais pas. On nous a dit que cette question d’arbitrage ne poserait pas de problème. C’est un problème. »

«Tout le monde avait à peu près commencé un camp d’entraînement complet.

« AJ est déjà venu ici, il m’a juste dit, ‘va faire ton travail, je serai au gymnase.' »

🗣 Eddie Hearn avec une mise à jour sur Joshua vs Fury pic.twitter.com/1lPtWdCxgV – Boxe DAZN (@DAZNBoxing) 18 mai 2021

Appeler la fureur « juste un autre jour du business de la boxe », Hearn a dit le sport « peut vous donner les plus hauts sommets et vous donner des coups de pied dans les noix à l’occasion » et a admis que « vraiment, si [Fury’s] les mains sont liées, nous devons nous battre ailleurs. «

« Nous espérons que ce combat pourra encore avoir lieu le 14 août, mais nous devons avoir un plan B en place et probablement un plan C », a-t-il souligné, avant de donner un ultimatum.

« Si Team Fury ne parvient pas à se remettre en place d’ici la fin de cette semaine, nous devrons chercher ailleurs pour le combat. [Oleksandr] Usyk est le obligatoire [to Joshua’s WBO title]. «

« J’ai dit [to Usyk’s team] que Team Fury essaie de résoudre le problème, s’ils ne peuvent pas, il y a de très bonnes chances que nous nous battions contre vous, « Hearn a continué.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Usyk Aleksandr (@usykaa)

« L’une des raisons pour lesquelles le combat contre Fury a été exclu [in the UK] c’est parce que nous ne pouvions pas obtenir les garanties d’une foule complète. [But] nous espérons que le plan A se concrétisera. «

« Cette semaine [is the deadline], nous ne pouvons pas attendre, « Répéta Hearn.

« L’équipe de Fury nous a dit que l’arbitrage ne serait pas un problème, c’est sur eux. Nous voulons être en mesure de prendre une décision d’ici la fin de cette semaine.

« Excitant, décevant, la boxe. Voyons si la Team Fury peut sortir quelque chose du sac pour son combattant. Pour nous, [it’s] comme d’habitude pour la carrière d’Anthony Joshua, » Hearn a conclu.

Bob Arum a publié une déclaration sur une décision d’arbitre # FuryWilder3 doit avoir lieu avant le 15 septembre (via @MarkKriegel) pic.twitter.com/kJArNyaWTg – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 18 mai 2021

S’exprimant sur les derniers développements, Arum a juré à ESPN que Top Rank ne paierait pas Wilder « de se retirer », en clin d’œil à ce que beaucoup pensent être les véritables motivations du natif de l’Alabama derrière une puanteur.

« Il vaut mieux se débarrasser de lui et vaquer à nos occupations », Arum suggéra,tout en confirmant également qu’il a réservé le stade Allegiant de Las Vegas pour Fury vs Wilder III le 24 juillet.

Lutte contre un match nul controversé à la fin de 2018 puis l’arrêtant au septième tour par TKO lors d’une deuxième réunion en février 2020, Fury battant à nouveau Wilder mettrait fin à leur trilogie et permettrait au combat Fury-Joshua de se faire « Novembre ou décembre » comme Arum l’a souligné.

Si le superfight potentiel devait avoir lieu dans les mois indiqués par le joueur de 89 ans, cela pourrait ouvrir la porte à un rendez-vous au Wembley, qui détient 90000, et non en Arabie saoudite, dans un mouvement qui plairait aux fans de boxe britanniques qui se sentaient mis en place par des plans que Fury a affirmé dimanche étaient déjà concrets au Moyen-Orient.