Le camp de Jénine dévasté après le retrait israélien, les deux parties jurent plus de violence

CAMP DE RÉFUGIÉS DE JÉNINE — Mercredi, Israël a mis fin à une opération de deux jours dans le camp de réfugiés de Jénine qui a fait 12 morts palestiniens et un soldat israélien, forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons et déclenché de nouvelles tensions entre les habitants et l’Autorité palestinienne censée les gouverner. Les habitants ont jeté des pierres sur le siège de la sécurité de l’Autorité palestinienne dans la ville, furieux que ses forces de sécurité aient permis aux troupes israéliennes d’opérer librement dans le camp. Le personnel de sécurité palestinien a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants.

Des mèmes sur les réseaux sociaux ont ridiculisé l’Autorité palestinienne, disant que si elle n’allait pas combattre les Israéliens, elle pouvait au moins distribuer des munitions.

« Nous devons mettre notre confiance en Dieu, pas en l’AP », a déclaré un manifestant à propos de l’autorité. Ils se sont exprimés sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Au lendemain du raid israélien, le camp de réfugiés de Jénine – longtemps un refuge pour les groupes militants – était en ruine et hérissé de tensions. Des hommes masqués vêtus de vêtements noirs portant les insignes des milices locales ont escorté les corps des morts à travers le camp, tirant leurs armes en l’air et scandant : « Les martyrs sont aimés de Dieu ». Les participants à une procession ont crié aux représentants de l’Autorité palestinienne de partir.

Israël a déclaré que l’incursion, la plus importante depuis deux décennies et parmi les rares à l’époque à impliquer des frappes aériennes, a entraîné la saisie de centaines d’armes et de centaines de milliers de dollars de « fonds du terrorisme ». L’opération était nécessaire, a déclaré Israël, car l’Autorité palestinienne avait abandonné le camp aux militants.

Pendant plus d’un an, Israël a tenté de réprimer de nouveaux groupes militants à travers la Cisjordanie, en particulier dans le camp de Jénine et ses environs, qui abritent bon nombre des 50 Palestiniens qui ont attaqué des Israéliens ces derniers mois.

« Si Jénine renoue avec le terrorisme, alors nous reviendrons à Jénine », a déclaré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. « Cela arrivera beaucoup plus vite et beaucoup plus gros que ce que l’on pourrait penser. »

Itamar Yaar, ancien chef adjoint du Conseil de sécurité nationale d’Israël, a déclaré que la mission donnerait à l’Autorité palestinienne une chance de réaffirmer son contrôle. « Sur la base de ce succès militaire, Israël pourrait s’engager avec l’AP, et l’AP pourrait jouer un rôle très important », a-t-il déclaré.

Mais la colère contre l’Autorité palestinienne monte en flèche à Jénine. Beaucoup se sont moqués de la déclaration du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas selon laquelle il couperait toute coordination sécuritaire avec Israël en réponse au raid. Ils ont souligné les cicatrices laissées par l’opération de deux jours dans tout le camp – de l’asphalte battu et des voitures, des fenêtres et des portes brisées par des bulldozers militaires. Des douilles et des pneus brûlés jonchaient les rues ; l’eau et l’électricité ont été coupées.

Sur une colline escarpée, une petite foule rassemblée près d’un mur partiellement effondré de la mosquée al-Ansar. Les Forces de défense israéliennes ont déclaré que la mosquée abritait des militants et qu’après une violente fusillade, des soldats sont entrés et ont trouvé du matériel de fabrication de bombes, des engins explosifs et l’entrée d’un tunnel utilisé par les militants. Le tunnel était encore visible mercredi au milieu des sacs de sable et des gravats.

Un porte-parole de l’armée israélienne a condamné l’utilisation d’un lieu de culte comme base d’opérations militantes. Mais si l’un des voisins ici partageait cette colère, aucun ne l’a dit publiquement mercredi.

« Les gens savent que ce que font les combattants sert un objectif qui finira par les aider », a déclaré Ishmael Hussam, 24 ans, résident du camp de Jénine. « Nous avons grandi ici dans la violence. Nous soutenons la résistance.

Israël a affirmé que les 12 hommes palestiniens tués étaient des combattants. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a souligné le manque de victimes civiles comme l’un des succès de la mission.

« Tout comme nous avons agi à Gaza il y a deux mois dans une opération précise contre le Jihad islamique, nous avons également agi contre toutes les organisations terroristes du camp de réfugiés de Jénine, et c’est quelque chose que nous savons copier et coller partout. d’autre », a-t-il déclaré. Il a fait référence à une campagne de frappes aériennes militaires israéliennes prétendument « localisées » dans la bande de Gaza ; 10 civils ont été tués dans cette opération.

Les autorités israéliennes n’ont pas répondu aux quelque 100 Palestiniens blessés au cours de l’opération, dont beaucoup étaient encore soignés. Certains ont été contraints d’évacuer l’hôpital mardi après-midi lorsqu’une fusillade a éclaté à proximité et que des balles ont touché les murs.

Des gaz lacrymogènes tirés dans la cour de l’hôpital par les troupes israéliennes ont provoqué une ruée de Palestiniens vers les services médicaux, a déclaré Gabriel Naumann, du groupe d’aide internationale Médecins sans frontières.

« Les gens vomissaient. Certains sont devenus inconscients », a déclaré Naumann, qui a déclaré qu’il avait également vomi à cause du gaz. « Nous avons dû fermer les urgences pendant environ une heure. Nous traitions des patients sur le sol ici.

Israël a affirmé à plusieurs reprises qu’il faisait de grands efforts pour éviter les pertes civiles. Mais les combats sanglants qui se déroulent et les armes utilisées dans les rues de Jénine rappellent le soulèvement palestinien de 2000 à 2005, connu sous le nom de deuxième Intifada. Jusqu’à présent, 2023 est en passe d’être l’une des années les plus meurtrières pour les Palestiniens de Cisjordanie, avec plus de 150 morts. Pour les Israéliens, c’est l’année la plus meurtrière depuis plus d’une décennie, avec au moins 29 morts.

Fathya al-Sadi, une veuve de 69 ans du camp de Jénine, a déclaré qu’elle avait passé toute la journée de lundi, le premier jour de l’incursion, cachée à l’arrière de sa maison avec son fils, ses petits-enfants et des dizaines de ses voisins, certains dont craignaient que leurs maisons ne figurent sur la liste des cibles d’Israël.

« Les enfants criaient ; Je devais les serrer dans mes bras tout le temps », a-t-elle déclaré. À un moment donné, un soldat israélien diffusant depuis les rues en ruines a exhorté les habitants à partir, a-t-elle ajouté.

«Il a dit:« Sortez, sortez, sortez! Nous vous protégerons », se souvient-elle. Elle a rempli quelques sacs en plastique et sacs à dos et s’est frayée un chemin entre les soldats et les véhicules militaires jusqu’à l’appartement de son frère à l’extérieur du camp de la ville de Jénine, où elle et sa famille ont dormi par terre jusqu’à mercredi matin.

Ils faisaient partie des quelque 4 000 des 12 000 les habitants du camp qui ont fui lundi soir, selon le maire de Jénine, Nidal al-Obeidi.

Quand al-Sadi est revenue, elle a découvert que sa maison était toujours intacte mais que celle d’un voisin avait été lourdement endommagée par une frappe aérienne.

À proximité, Fadi Shibly a balayé des douilles de balles sur le sol de sa maison gravement endommagée, qui était utilisée par les soldats israéliens comme position de tir. Dans le même complexe, un parent, Hussein Shibly, se tenait dans une chambre noircie de sa maison à deux étages. Un missile avait percuté la fenêtre alors que lui et une cinquantaine de membres de sa famille et de voisins s’abritaient en bas.

« Ils nous ont pris pour cible parce qu’ils ont dit qu’un de nos jeunes était dans la résistance », a déclaré Hussein en écartant les mains. « Il n’est pas. »

On ne sait pas dans quelle mesure les capacités de combat des militants de Jénine ont été dégradées, a déclaré Adi Carmi, un ancien responsable du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d’Israël.

« Israël devra attendre et voir s’il s’est acheté un peu de temps », a-t-il déclaré. « Mais ce qui est clair, c’est qu’Israël devra faire ce qu’il doit faire pour montrer aux terroristes que Jénine ne peut pas être un refuge sûr. »

Mais mercredi, un groupe de militants a franchi les portes du camp – certains portant des masques noirs, presque tous portant des armes automatiques – retournant au combat.

Beaucoup ne sont jamais partis, a déclaré un combattant de 29 ans au Washington Post dans une interview mardi soir pendant les dernières heures de l’incursion, décrivant les tunnels et autres passages clandestins qui permettaient aux militants de se cacher des soldats tout en entrant et en sortant.

« Les Israéliens pensent qu’ils contrôlent le camp, mais il est facile de se déplacer », a déclaré l’homme, refusant de donner son nom parce qu’il est recherché par Israël.

Il a parlé près de l’hôpital bondé à l’extérieur des portes du camp, vêtu d’un T-shirt blanc couvert de sang après avoir transporté son frère, un démineur de 18 ans, vers une ambulance.

« Nous ne briserons jamais », a déclaré l’homme. « Nous sommes prêts. »

correction Une version antérieure de cet article a mal identifié un résident du camp de réfugiés de Jénine. Il est Fadi Shibly, pas Hussein Shibly. L’article a été corrigé.

Rubin a rapporté de Tel-Aviv.