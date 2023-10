Le camp de hockey de l’Université du Nouveau-Brunswick vise à aider les filles autochtones à monter sur la glace

Lillian George a aidé Dahlia Mitchell, 10 ans, à faire ses premiers pas hésitants sur la glace du Centre universitaire Aitken.

C’était la première fois que Dahlia jouait au hockey, et après quelques conseils de George sur la façon d’espacer ses pieds pour garder son équilibre sur les patins, elle est devenue accro.

«C’était plutôt cool», a déclaré Dahlia après avoir quitté la glace. « Je n’ai jamais appris à patiner. Quand j’ai compris, c’était vraiment facile. »

La mère de Dahlia n’arrêtait pas de sourire lorsqu’elle parlait de voir sa fille sur la glace pour la première fois.

« Cela a apporté tellement de joie de la voir là-bas avec tout l’équipement », a déclaré Elizabeth Mitchell. « J’ai toujours voulu aller sur la glace comme ça et jouer au hockey, mais je n’y suis jamais parvenu. »

Dahlia est l’une des plus d’une douzaine de filles qui apprennent le jeu auprès des membres de l’équipe de hockey féminin de l’Université du Nouveau-Brunswick cet automne dans le cadre d’un camp créé spécifiquement pour les filles autochtones. Il dure cinq semaines et est entièrement gratuit pour toute fille autochtone qui souhaite essayer le hockey, y compris l’équipement pour celles qui en ont besoin.

Le camp est dirigé par George, étudiant de sixième année à l’UNB et capitaine adjoint des Reds, champions du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) au cours des deux dernières saisons. Elle planifie les temps de glace et aide à recruter des filles dans les communautés avoisinantes, en plus de leur offrir des encouragements sur la glace.

« Je pense que parfois ils disent : ‘Oh, je ne peux pas faire ça' », a déclaré George. « Mais il suffit de leur dire : ‘Vous pouvez le faire, vous devez simplement faire de votre mieux et peu importe votre niveau actuel. Vous pouvez vous améliorer à chaque fois sur la glace.' »

Lillian George travaille en tête-à-tête avec un jeune joueur. (Ed Hunter/CBC)

Il est financé par le programme Bon départ de Canadian Tire et la Fondation Brendon Oreto, qui aide à couvrir les frais de scolarité et l’équipement des enfants qui souhaitent jouer au hockey.

Et pour ceux qui souhaitent continuer à jouer après la fin des cinq semaines, il existe un moyen de le faire. Le camp s’est associé à la Central Female Hockey Association pour s’assurer qu’elles puissent poursuivre leur carrière de hockey.

« Elle a eu un impact énorme sur notre équipe »

Le camp a été créé il y a trois ans par l’ancienne joueuse des Reds Jana Headrick.

« Elle voulait simplement tendre la main aux communautés environnantes et donner à toutes les filles autochtones une chance de sortir et de découvrir le hockey », a déclaré George.

Après que Headrick ait obtenu son diplôme il y a deux ans, George a repris le programme, avec l’aide de ses coéquipières et entraîneurs de l’UNB. Ce qu’elle préfère, c’est voir certaines filles revenir année après année et les voir progresser depuis ces premiers pas difficiles jusqu’à pouvoir avancer avec confiance.

L’entraîneur-chef par intérim de l’UNB, Kyle MacDonald, est vu en train d’aider les joueurs à développer leurs compétences de passe lors d’un exercice. (Ed Hunter/CBC)

Ayant grandi dans la Première Nation de Nipissing, en Ontario, George n’a pas vu beaucoup d’autres filles autochtones sur la glace. Elle faisait partie du premier groupe de filles à jouer au hockey dans sa communauté.

Mais les filles de ce camp n’ont pas besoin de chercher bien loin quelqu’un sur qui modeler leur jeu. George a été le meilleur marqueur de points de l’UNB la saison dernière. Jusqu’à présent, après quatre matchs cette saison, elle mène le SUA avec sept points.

« Lily est une joueuse fantastique, mais c’est une personne spéciale », a déclaré Kyle MacDonald, qui est l’entraîneur-chef de l’UNB cette saison alors que Sarah Hilworth est en congé parental. « Elle a eu un impact énorme sur notre équipe. Elle a eu un impact énorme sur la communauté.

« Elle est tellement authentique. Dans tout ce qu’elle fait, elle est à fond. Sur la glace, à l’extérieur de la glace, à l’école aussi. »

Le camp propose des modèles

« Qu’elle ait des modèles féminins et particulièrement un modèle féminin autochtone, c’est parfait », a déclaré Shawn Saulis, dont la fille de huit ans, Indy, participe au camp.

Cette saison de hockey est la deuxième année qu’Indy joue au hockey, mais c’est la première fois qu’elle joue avec d’autres filles. Son père a remarqué qu’elle pouvait être un peu hésitante lorsqu’elle joue avec des garçons, mais c’est une autre histoire dans ce camp.

« J’aime ça parce que quand je suis avec des garçons, je leur laisse simplement la rondelle », a déclaré Indy. « Mais avec les filles, je me lance. »

Jusqu’à présent, ses activités préférées sont la pratique du patinage et l’apprentissage de la passe à ses coéquipières. Indy, qui est également gymnaste, aimait aussi essayer de garder son équilibre sur ses patins tout en sautant par-dessus un bâton de hockey.

« Ces filles ont juste cette chance et cette opportunité de sortir, [saying] Je peux faire ça, c’est juste ce que je préfère », a déclaré George.