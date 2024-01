Le camp de Haley cherche à convaincre les principaux donateurs que Trump coûterait la Chambre au GOP

Le directeur de campagne de Nikki Haley a averti mardi les donateurs influents que le Parti républicain perdrait le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis si Donald Trump était le candidat présidentiel du parti, s’appuyant sur les inquiétudes concernant les élections à la baisse alors que certains républicains anti-Trump considèrent la lutte pour le Congrès comme un meilleur investissement que la course à la présidentielle.

S’adressant au même groupe à huis clos, l’un des principaux conseillers de Trump a livré une présentation riche en données sur les raisons pour lesquelles les financiers républicains devraient s’impliquer alors qu’il se dirige vers l’investiture – expliquant comment il pourrait gagner suffisamment de délégués pour décrocher l’investiture au début du printemps. . Susie Wiles, qui a fait la présentation à Palm Beach, en Floride, mardi, et d’autres principaux conseillers de Trump ont fait valoir que Haley n’avait aucune voie à suivre et que l’argent dépensé pour l’élever détournait des ressources qui pourraient être utilisées pour battre le président Biden au général. élection.

Les présentations en duel, qui ont été décrites par des personnes ayant connaissance des remarques, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de commentaires privés, reflétaient les positions très contrastées dans lesquelles se trouvent les deux derniers candidats républicains à la Maison Blanche après les deux premiers concours de nomination. Trump occupe une position dominante et cherche à consolider davantage son pouvoir après deux victoires dominantes, de nombreux dirigeants de parti le considérant comme le candidat présumé. Haley, luttant pour sa survie politique avec un chemin vers la victoire qui est pratiquement fermé aux yeux de nombreux stratèges, a intensifié ses attaques contre Trump, essayant différentes lignes d’attaque visant à semer le doute sur la façon dont il s’en sortirait en novembre. Elle fait face à de grandes difficultés, même dans son État natal, la Caroline du Sud, où elle se concentre désormais.

Les principaux conseillers de Haley et Trump ont fait valoir leurs arguments auprès des membres de l’American Opportunity Alliance (AOA), qui comprend certains des donateurs les plus influents du Parti républicain. L’automne dernier, le groupe a convoqué des représentants de Haley et du gouverneur de Floride Ron DeSantis (à droite), alors considéré comme l’adversaire le plus redoutable de Trump, pour définir leurs stratégies et la manière dont ils comptaient vaincre Trump. Mais DeSantis est hors course, et l’équipe de Haley tente de convaincre les donateurs qu’ils ont encore du chemin à parcourir, alors que de nombreux républicains se rallient à Trump et se tournent vers les élections générales.

Mardi à Palm Beach, la directrice de campagne de Haley, Betsy Ankney, a affirmé que Trump conduirait le GOP à de nouvelles pertes et nuirait au reste du ticket 2024, selon des personnes proches de la présentation. Au-delà de la Chambre, Ankney a souligné l’importance de maximiser les gains du Parti républicain au Sénat en 2024, alors que les démocrates défendent de nombreux sièges, car la carte deviendra beaucoup plus difficile dans les années à venir, a déclaré une personne.

Les Républicains ont contrôlé le Congrès pendant la première moitié du mandat de Trump, puis ont perdu la Chambre en 2018. Le GOP a gagné quelques sièges en 2020 alors même que Trump a perdu et a pris le contrôle de peu en 2022 – mais n’a pas réussi à atteindre la « vague rouge » que certains analystes avaient prédite. ce qui amène de nombreux membres du parti à blâmer Trump.

Une personne familière avec la présentation de la campagne de Haley a déclaré qu’Ankney a récapitulé une semaine au cours de laquelle Trump s’en est pris à Haley – consacrant une grande partie de son discours de victoire dans le New Hampshire à la critiquer – puis a subi un coup dur en justice, condamné par un jury à payer plus de 83 millions de dollars. pour diffamation.

Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Dans une note de campagne plus tôt cette semaine, les conseillers de Trump, Chris LaCivita et Wiles, ont affirmé que Haley et ses alliés « aident et encouragent Joe Biden en restant dans la course ».

Haley bénéficie du soutien de certains donateurs aux poches bien garnies alors qu’elle affronte l’ancien président dans son État d’origine, qui tiendra ses primaires le 24 février. Mais même certains partisans reconnaissent qu’un bouleversement semble peu probable.

Bien qu’un certain nombre de donateurs de l’AOA aient été impatients de quitter Trump, Wiles et Ankney ont été “chaleureusement accueillis” dans leurs présentations consécutives, selon une personne familière avec les présentations qui a parlé sous couvert d’anonymat pour en discuter. une réunion privée – qui reflétait le sentiment croissant que Trump se dirigeait vers la nomination. Les principaux donateurs du GOP présents dans la salle mardi pour les deux présentations comprenaient Paul Singer, Charles Schwab et Betsy DeVos, l’ancienne secrétaire à l’Éducation de Trump.

Le PDG de Citadel, Ken Griffin, milliardaire de hedge funds et l’un des donateurs républicains les plus influents, a révélé mardi qu’il avait fait don de 5 millions de dollars plus tôt ce mois-ci au super PAC aligné sur la campagne Haley, SFA Inc. Le don était signalé pour la première fois par Puck Nouvelles. Lors d’une interview avec CNBC lors de la conférence MFA Network Miami mardi, Griffin a qualifié Haley de « formidable candidate » et a déclaré qu’il pensait qu’elle « s’enfuirait avec les élections générales » – ajoutant qu’il souhaitait que les deux partis puissent avoir « un candidat d’un Jeune génération.”

Mais Griffin a également déclaré qu’il n’était pas sûr que les talents de Haley « l’amèneraient là où elle doit arriver en Caroline du Sud et par la suite » et a suggéré que si Trump remportait l’investiture, Griffin se concentrerait sur les courses au Sénat et à la Chambre et les concours locaux en Floride. , Où il vit. Il a déclaré qu’il souhaitait soutenir les candidats de « l’Amérique d’abord », faisant écho au cri de ralliement de Trump.

Griffin a critiqué Trump et auparavant dit il ne le soutiendra pas en 2024. Mais mardi, il a complimenté le « bilan de succès » de Trump et a déclaré qu’il pensait que la plupart des Américains se sentiraient « plus en sécurité avec Trump comme président que nous ne le sommes actuellement ». Il a déclaré que les efforts visant à exclure Trump des urnes ont fait de lui un « martyr ».

Les donateurs de l’American Opportunity Alliance comprennent Kelly et Joe Craft, ainsi que des membres de la famille Ricketts, propriétaire des Cubs de Chicago.

Dans un communiqué publié mardi, Griffin a félicité Haley et a déclaré : « Pendant que les électeurs décident qui sera le candidat du Parti républicain à la présidence, je continuerai de me concentrer sur le soutien actif des candidats à la Chambre des représentants et au Sénat américains, en donnant la priorité à la liberté économique et à une défense forte de l’Amérique au niveau national. au pays et à l’étranger. »

Griffin a également fait don de 10 millions de dollars au super PAC soutenant les efforts de David McCormick pour renverser le sénateur démocrate américain Bob Casey en Pennsylvanie et de 5 millions de dollars au super PAC soutenant Tim Sheehy, un républicain candidat au Sénat américain dans le Montana.