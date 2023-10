“Je crois que le président est l’un des rares – l’un des rares – démocrates à pouvoir perdre face à Donald Trump, et c’est pourquoi quelqu’un doit rivaliser”, a déclaré Phillips dans une interview dans son bus de campagne. “Je suis prêt. Je suis très prêt.

Il reste à voir si la campagne de Phillips peut se transformer d’un effort à long terme et d’une fascination médiatique (la foule présente vendredi était composée à parts égales de partisans et de membres de la presse) en un véritable défi lancé au président en exercice. Ou s’il trouve une véritable lumière politique entre lui et Biden.

Au sein de la campagne électorale de Biden, le défi de Phillips est actuellement accueilli avec indifférence, a déclaré une source proche de la campagne. Dans un communiqué, la campagne Biden n’a pas mentionné Phillips par son nom, disant simplement que « le président Biden est fier du soutien historique et unifié dont il bénéficie de la part de tout le Parti démocrate pour sa réélection » et que Biden « peut de manière unique rassembler pour a encore une fois battu les républicains MAGA en novembre prochain.

Mais, juste sous la surface, il y a des signes clairs que l’équipe Biden y prête attention. La campagne a envoyé un e-mail de collecte de fonds quelques heures après le lancement officiel de Phillips, signé par le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, intitulé : « Le Minnesota aime Joe Biden ».

Et, tout au long de la journée, les alliés et les agents travaillant sur la réélection ont émis des éclats de critiques à la fois à Phillips et à Steve Schmidt, l’ancien stratège républicain devenu critique anti-Donald Trump qui est maintenant l’un des meilleurs stratèges pour la candidature de Phillips.

« Honnêtement, c’est tellement nihiliste », a déclaré un responsable de Biden. Embaucher Schmidt « pour mener votre campagne pour le [Democratic] la primaire, ce n’est pas ce que j’appellerais sérieux », a ajouté l’intéressé.

Phillips, pour sa part, a reconnu que « vous verrez une machine qui s’active » de ses anciens amis et collègues.

“Je pense que si vous regardez sur Twitter aujourd’hui, je parie que si vous regardez MSNBC aujourd’hui, je parie que si vous écoutez les communiqués de presse de la Maison Blanche aujourd’hui… et je ne l’ai pas encore vu, mais je suppose c’est là pour me détruire », a déclaré Phillips. « Ils se mobiliseront dans un esprit de peur – non pas sur la base de ce que veut le peuple américain, mais sur la base de ce que veulent les politiciens. »

Si Phillips veut réaliser une percée, elle se produira probablement dans le New Hampshire. Le Comité national démocrate, qui soutient Biden, dispose de collaborateurs sur le terrain dans l’État. Mais ce sont des agents de communication à réponse rapide, chargés de s’en prendre aux candidats républicains en lice dans l’État.

Biden ne participera pas aux primaires du New Hampshire. Sa campagne a confirmé plus tôt cette semaine que son nom n’apparaîtrait pas sur le bulletin de vote parce que l’État est probablement en train d’aller de l’avant avec un concours non autorisé après que Biden a décidé de réorganiser le calendrier primaire afin que la Caroline du Sud organise la première primaire. La loi du New Hampshire exige que l’État organise la première primaire, et tant les républicains qui contrôlent le gouvernement de l’État que le secrétaire d’État qui fixe la date des primaires refusent de s’écarter de cette tradition.

Au lieu de cela, des agents démocrates chevronnés préparent ici une campagne écrite pour Biden qui devrait être officiellement lancée au début de la semaine prochaine, a déclaré Jim Demers, l’un des organisateurs de l’effort, dans une interview.

Phillips espère que les électeurs du New Hampshire le récompenseront pour avoir donné la priorité à leurs primaires – même si le DNC refuse de faire asseoir les délégués qu’il pourrait gagner. Il a insisté sur le fait qu’il « restaurerait » le statut de premier pays du New Hampshire et a salué l’État comme étant « le plus engagé civiquement » de la nation.

“Je suppose que” Phillips a une chance, a déclaré le représentant de l’État Eric Gallager, un démocrate de Concord, alors qu’il suivait le nouvel espoir présidentiel autour de l’enceinte du Statehouse.

De tels signes étaient peu nombreux mais évidents vendredi. June Latti, 80 ans, démocrate de Concord, a déclaré qu’elle n’avait pas entendu parler de Phillips jusqu’à ce qu’elle se rende à la banque plus tôt vendredi matin et voit son équipe se préparer pour son événement à l’extérieur du Statehouse. Mais sa fille – qui vit au Danemark, où « ils savent tout sur lui » – l’a mise au courant. Au moment où Latti a entendu Phillips parler, elle était vendue.

«C’est une personne extraordinaire. Il doit être président », a déclaré Latti aux journalistes alors qu’elle se tenait debout avec l’un des T-shirts bleus de campagne de Phillips en bandoulière et une pancarte de campagne dédicacée à la main. « Biden, que j’aime vraiment, est fini. Il doit simplement se retirer tranquillement et laisser ce beau jeune homme… rassembler à nouveau notre pays.

Phillips s’est engagé à lancer sa campagne avec un prêt personnel de 2 millions de dollars, à mesure que les contours de sa candidature sont devenus plus clairs. Schmidt a déclaré que la campagne se concentrerait sur la victoire des électeurs dans le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Michigan – trois des quatre premiers États. Il a déclaré qu’il prévoyait d’organiser 119 assemblées publiques dans les mois à venir, pour vérifier le nom d’une éventuelle visite à la communauté palestino-américaine de Dearborn, dans le Michigan.

Au Nevada, le deuxième État où Phillips a déjà raté la date limite de dépôt, Schmidt a déclaré que la campagne naissante était « abandonnée ».[ing]» l’État et cela « n’a pas d’importance ».

Pour certains démocrates et indépendants du New Hampshire préoccupés par l’âge et l’endurance de Biden – et vexés par son rôle principal – Phillips présente un choix cruellement recherché et une option plus réaliste que la gourou du développement personnel Marianne Williamson, ont-ils déclaré lors d’entretiens vendredi.

Biden “a fait une grosse erreur en faisant sauter la primaire dans le New Hampshire”, a déclaré Laura Miller, une indépendante de Contoocook, en attendant l’arrivée de Phillips à Concord. “Je suis heureux que quelqu’un d’autre soit sur la liste des démocrates afin que nous puissions élever la conversation.”

Pourtant, Phillips fait face à une bataille difficile pour persuader les électeurs indépendants qui peuvent participer à l’une ou l’autre des primaires des grands partis de voter dans une compétition probablement déséquilibrée du côté démocrate. Au moins deux groupes, le super PAC Primary Pivot et le Primary Power, plus populaire, encouragent déjà les électeurs indépendants à voter pour le concours du GOP dans le but de nuire aux chances de Trump dans le New Hampshire et dans d’autres États du champ de bataille avec des primaires ouvertes.

Et Phillips commence comme un inconnu virtuel. Même dans cet État politiquement bien instruit, plusieurs électeurs passant devant son événement de lancement à Concord n’avaient jamais entendu parler du démocrate du Minnesota pour son troisième mandat.

« C’est un républicain, n’est-ce pas ? Carol Harris, une démocrate de Chichester, a déclaré avec un rire légèrement embarrassé. Lorsqu’on lui a dit que Phillips était démocrate, Harris, 81 ans, a déclaré qu’elle le regarderait – « uniquement à cause de [Biden’s] âge.”

Holly Otterbein a contribué à ce rapport.