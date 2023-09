Le Camp Aramoni de Starved Rock Country figure sur la couverture du guide de voyage de l’Illinois – Shaw Local

Alors que les arbres et les champs se préparent à changer de couleur pour l’automne, l’Office du tourisme de l’Illinois s’est tourné vers le Camp Aramoni, dans le comté de La Salle, pour attirer les visiteurs.

Le directeur adjoint Daniel Thomas s’est rendu lundi au terrain de camping boutique de Lowell pour dévoiler la couverture du magazine « Enjoy Illinois » du tourisme d’État avec le Camp Aramoni en vedette.

Tim et Jennifer Bias, propriétaires du Camp Aramoni, se voient présenter, le lundi 18 septembre 2023, la couverture du magazine Enjoy Illinois automne-hiver 2023-2024 au terrain de camping du comté de La Salle. (Scott Anderson)

Avec la photo de couverture, le Camp Aramoni – avec Starved Rock State Park, Starved Rock Lodge et August Hill Winery – est répertorié comme l’une des huit escapades de week-end pour « profiter des journées ensoleillées et des nuits fraîches de l’automne avec des escapades de week-end ».

Thomas a déclaré que l’office du tourisme de l’État a appris que 90 % des visiteurs recherchent un environnement respectueux de l’environnement. Le Camp Aramoni – avec ses vues sur la rivière, ses sentiers de randonnée, ses herbes indigènes des prairies et ses fleurs sauvages sur une ancienne zone de fabrication de briques restaurée – a fourni l’attraction créative que l’agence recherchait.

« Beaucoup de gens connaissent l’Illinois pour Chicago », a déclaré Thomas. « Nous avons d’autres espaces merveilleux et nous essayons de les mettre en valeur dans tout l’État. »

La propriétaire du Camp Aramoni, Jennifer Bias, a déclaré que le terrain de camping boutique s’était transformé exactement en ce qu’elle et son mari Tim avaient imaginé.

Il existe 11 tentes, fabriquées en Afrique du Sud, conçues pour garantir un séjour confortable malgré tout type de temps estival. Les repas sont servis à The Barn pour les clients et les boissons peuvent également être servies à partir d’une caravane Airstream sur une terrasse couverte.

Le site du camping accueille des mariages et des événements, et il est ouvert au public tous les mercredis pour des dîners et des concerts. Il ouvre également certains dimanches pour le brunch.

« Nous sommes ravis », a déclaré Bias. « Ça a été un long voyage. »

Les Biases ont organisé lundi une tournée autour du site et du terrain de camping du Camp Aramoni pour les responsables du tourisme de l’État et locaux.

Thomas a déclaré qu’il était au milieu d’une tournée d’écoute de 25 arrêts à travers l’État, qui comprenait une visite à Heritage Corridor, qui dessert les comtés de Bureau, Grundy, La Salle, Livingston, Putnam et Will. Parce que l’Illinois est si diversifié du sud au nord, et de Chicago dans ses zones rurales, il a déclaré qu’il était important d’entendre les besoins de la région.

« Dès le début, j’ai dit que je souhaitais parler aux entreprises locales pour voir ce que nous pouvions contribuer à leur fournir », a déclaré Thomas.

Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, Heritage Corridor a signalé un impact économique important dû à l’augmentation du nombre de visiteurs, a déclaré Thomas.

Bob Navarro, président et directeur général d’Heritage Corridor, s’est dit ravi de voir l’office du tourisme de l’État visiter la région et de présenter le Camp Aramoni sur la couverture de son magazine d’automne.

Jennifer Bias a déclaré qu’il était difficile de mettre des mots sur son enthousiasme, mais elle a hâte de développer le Camp Aramoni tout en gardant sa personnalité intacte.

« Nous avons des projets », a-t-elle déclaré. « Tout sera fait pour que nous ne perdions pas le sentiment de ce que nous avons. »

