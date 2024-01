Le camouflet arabo-américain envers l’équipe Biden signale des problèmes

La colère arabo-américaine face à la politique israélienne de Joe Biden pourrait lui coûter cher lors du scrutin présidentiel américain de novembre, alors qu’une communauté ayant une influence électorale dans les États clés se retourne contre lui.

Au cours du week-end, le directeur de campagne du candidat démocrate sortant s’est rendu à Dearborn, dans le Michigan – qui abrite la plus grande concentration d’Arabes-Américains aux États-Unis – et a été snobé par un groupe d’une douzaine de responsables, dont le maire de la banlieue de Détroit.

Biden a demandé au Congrès des milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à Israël et son gouvernement a opposé son veto à plusieurs appels du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu dans le conflit, laissant de nombreux musulmans et personnes d’origine moyen-orientale se sentir trahis par le Parti démocrate, leur ancien parti politique. maison.

“Lorsque les élus considèrent les atrocités à Gaza uniquement comme un problème électoral, ils réduisent notre douleur indescriptible à un calcul politique”, a écrit le maire Abdullah Hammoud sur X pour expliquer pourquoi il a choisi de ne pas rencontrer Julie Chavez Rodriguez.

Ses commentaires ont été acclamés par les habitants de Dearborn, qui ont exprimé leur angoisse face aux horreurs quotidiennes à Gaza depuis qu’Israël a lancé une offensive militaire suite aux attaques meurtrières et aux prises d’otages perpétrées par le groupe militant Hamas le 7 octobre.

– ‘Appel au cessez-le-feu’ –

“C’est un génocide qui se déroule contre nos familles et notre peuple, et les gens ont réagi très fortement”, a déclaré à l’AFP Amer Zahr, professeur de droit et comédien.

“Nous ne soutenons en aucun cas Joe Biden – ni aucun homme politique franchement – qui n’est pas disposé à simplement appeler à un cessez-le-feu”, a ajouté l’ancien substitut de Bernie Sanders, 46 ans.

Le 5 novembre, Biden fera face à une revanche difficile contre un adversaire probable. Donald Trump. Des États swing comme le Michigan, l’Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie et la Virginie, qui comptent une proportion importante de musulmans et d’Arabes-Américains, pourraient être cruciaux.

Ces groupes socialement et économiquement conservateurs étaient autrefois considérés comme des électeurs républicains naturels, mais leurs allégeances ont changé après le 11 septembre en raison des politiques de surveillance et de l’islamophobie perçue de l’administration de George W. Bush.

Biden a gagné de manière décisive parmi les Arabes et les musulmans en 2020. Mais selon une analyse de Youssef Chouhoud, un spécialiste des sciences sociales quantitatives à l’Université Christopher Newport qui a examiné les données d’un sondage provenant de sources telles que l’organisation à but non lucratif Emgage et le Council on American-Islamic Relations, beaucoup pourraient rester chez eux. ou votez pour un tiers en 2024.

“Dans le Michigan, par exemple, cela pourrait signifier que Biden perdrait environ 55 000 voix, soit environ un tiers de la marge de victoire de 154 000 voix qu’il a obtenue sur Trump en 2020”, a écrit Chohoud sur The Conversation.

– Manifestants de Biden –

Entre-temps, les discours et les événements de campagne de Biden sont de plus en plus marqués par des perturbateurs pro-palestiniens, révélant les fractures au sein des cercles démocrates avec des franges plus jeunes et plus progressistes du parti très critiques à l’égard du président.

Même la perspective d’un second mandat pour Trump – qui a mis en œuvre une politique d’immigration largement décriée comme une « interdiction des musulmans » et qu’il dit qu’il ramènera avec vengeance s’il est élu – n’est pas suffisante pour dissuader des électeurs comme Zahr.

“Nous n’allons pas répondre à l’argument du moindre mal, nous allons le rejeter”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous ne serons pas tenus responsables de l’alternative”.

Samra’a Luqman, une organisatrice communautaire de 41 ans qui copréside le mouvement « Abandon Biden » dans le Michigan, est allée plus loin, suggérant qu’une partie de la communauté pourrait voter pour Trump en signe de protestation.

“L’objectif en fin de compte n’est pas seulement d’abandonner Biden, mais de garantir que nous l’évincions”, a-t-elle déclaré à l’AFP, ajoutant qu’elle était toujours fière de certains démocrates, dont Hammoud et la députée Rashida Tlaib.

ia-iba/mlm