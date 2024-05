Le camouflage n’est peut-être pas réservé aux personnes autistes

Une étude menée aux Pays-Bas a étudié les différences de camouflage entre les personnes autistes et celles souffrant d’un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH). Les résultats ont montré que même si les traits de l’autisme sont liés au camouflage, ce comportement n’est pas propre aux personnes diagnostiquées autistes. Le document a été publié dans Recherche sur l’autisme.

L’autisme, ou trouble du spectre autistique, est une maladie neurodéveloppementale marquée par des difficultés d’interaction sociale, des problèmes de communication et des comportements restreints et répétitifs. Les symptômes apparaissent généralement dans la petite enfance et peuvent varier considérablement en termes de gravité et de présentation. Les signes courants incluent des difficultés à comprendre les signaux sociaux, à maintenir un contact visuel et à engager des conversations.

De nombreuses personnes autistes sont conscientes de leurs difficultés sociales. Pour contrer cela, ils développent souvent des stratégies pour masquer ou dissimuler leurs symptômes dans des situations sociales, un comportement appelé camouflage. Cela peut inclure l’imitation de comportements sociaux, la répétition de conversations, la suppression des comportements répétitifs et le forçage du contact visuel pour se fondre dans la masse des pairs neurotypiques.

Les personnes autistes ont recours au camouflage pour éviter le rejet social ou les malentendus. Même si cela les aide à naviguer dans les interactions sociales, cela est épuisant mentalement et émotionnellement. Au fil du temps, les efforts nécessaires pour maintenir cette façade peuvent entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’épuisement professionnel. De plus, un camouflage réussi peut contribuer au diagnostic tardif ou manqué de l’autisme.

L’auteur de l’étude, WJ van der Putten, et ses collègues notent que les personnes atteintes de TDAH sont également confrontées à des difficultés d’interaction sociale et de communication. Alors que les personnes autistes luttent en raison de comportements répétitifs et de styles de communication spécifiques, les personnes atteintes de TDAH luttent en raison de l’inattention, de l’impulsivité et de l’hyperactivité. Par conséquent, les personnes atteintes de TDAH peuvent également utiliser des stratégies de camouflage pour mieux se fondre dans la masse, éventuellement en utilisant des tactiques différentes de celles des personnes autistes.

L’étude a inclus 352 adultes autistes, 123 adultes atteints de TDAH et 312 adultes sans aucune de ces pathologies. Tous participaient à une étude plus vaste intitulée « Autisme et vieillissement ». L’âge moyen des participants était de 51 à 52 ans, avec un peu plus d’hommes que de femmes. Les chercheurs ont divisé ce groupe en deux parties pour des analyses distinctes.

Les participants ont complété des évaluations du comportement de camouflage (le questionnaire CAT-Q-NL), des traits du TDAH (l’auto-évaluation du TDAH), des traits de l’autisme (le quotient du spectre autistique) et des entretiens diagnostiques pour le TDAH (le Mini International Neuropsychiatric Interview Plus) et l’autisme. (Module 4 de l’échelle d’observation diagnostique de l’autisme, version 2).

Les résultats ont montré qu’en moyenne, les personnes atteintes de TDAH se camouflent moins que celles autistes. Les personnes autistes utilisaient plus fréquemment des stratégies de compensation et d’assimilation que celles atteintes de TDAH. La compensation consiste à imiter consciemment les comportements neurotypiques pour s’intégrer socialement, tandis que l’assimilation implique l’adoption de comportements qui aident à se fondre dans le contexte social.

Les personnes atteintes de TDAH étaient légèrement plus enclines à utiliser des stratégies d’assimilation que celles sans TDAH ni autisme. Une analyse plus approfondie a révélé que les individus présentant des traits autistiques plus prononcés, quel que soit le diagnostic, avaient tendance à présenter davantage de comportements de camouflage, en particulier des stratégies de compensation et d’assimilation. Les traits du TDAH n’étaient pas associés à des comportements de camouflage.

« Sur la base de cette étude, nous pouvons conclure que les adultes atteints de TDAH présentent plus de camouflage qu’un groupe témoin, mais moins que les adultes autistes. Cette étude met en évidence la nécessité de mesures plus générales du comportement de camouflage, indépendantes du diagnostic, afin de pouvoir comparer le camouflage entre différents groupes. En outre, des études plus approfondies sont nécessaires pour comprendre pleinement comment les personnes atteintes de TDAH se camouflent, si cela diffère du camouflage chez les adultes autistes et dans quelle mesure le camouflage peut être une source de problèmes de santé mentale et de diagnostics tardifs chez les personnes atteintes de TDAH. concluent les auteurs.

L’étude met en lumière le camouflage chez les adultes atteints de TDAH, mais elle présente également des limites. Notamment, l’étude s’est appuyée sur des auto-évaluations, laissant place à des biais de déclaration. De plus, les différences dans les tactiques de camouflage entre les personnes atteintes de TDAH et celles sans TDAH ni autisme étaient minimes.

Le papier, « Le camouflage est-il unique pour l’autisme ? Une comparaison du camouflage entre adultes autistes et TDAH,» a été rédigé par WJ van der Putten, AJJ Mol, AP Groenman, TA Radhoe, C. Torenvliet, JA Agelink van Rentergem et HM Geurts.