Les véhicules lourds sont sujets aux accidents dans des conditions difficiles. En effet, en contrôler un est difficile même pour le conducteur. Si le véhicule échappe au contrôle du conducteur, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver ensuite. Les camions et les bus doivent être conduits avec prudence, en particulier dans les virages serrés, car ils peuvent se retourner facilement par rapport aux petits véhicules. Une vidéo d’un cas similaire montrant un accident de camion dans un virage serré a récemment fait surface sur Internet.

Le clip de 15 secondes montre un camion, chargé de marchandises, essayant de prendre un virage serré. Cependant, en raison de son poids, le camion se divise en deux moitiés. Alors que sa moitié supérieure tombe au sol, la moitié inférieure continue d’avancer avec la même vitesse malgré les dommages causés au véhicule.

Quelques secondes plus tard, on peut voir le conducteur sortir de la moitié supérieure brisée du camion. Il essaie même de chasser la moitié inférieure du camion jusqu’au bout de la route non construite. La vidéo montre également deux piétons qui fuient la vue alors que le camion s’approche d’eux. Bien que l’accident ait semblé mortel, aucun des piétons ni même le conducteur ne semblent en avoir été blessés. La vidéo virale a été partagée sur Twitter par “Il y avait une tentative”.

Dans la section des commentaires de la vidéo, un utilisateur a révélé que la vidéo provenait du Nigeria. Cependant, d’autres ont débattu du fait que le conducteur ressemblait à un Sardar, de sorte que l’incident aurait pu avoir lieu en Inde.

Un utilisateur a écrit – “L’âme quittant le corps, cette vidéo est là depuis un certain temps. Une idée de l’emplacement ? »

À quoi, un autre a répondu – “Il vient de passer le Nigeria.”

Quelqu’un a également plaisanté sur l’incident et a déclaré que le conducteur devait apprendre les lois du mouvement de Newton – «Certaines des lois physiques les plus importantes, telles que les trois lois du mouvement, devraient être enseignées aux camionneurs. Ai-je tort?”

