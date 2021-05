Le camion Lightning F-150 de Ford n’est pas le véhicule électrique que nous attendions

La version électrique de Ford de la camionnette la plus américaine d’Amérique, le F-150, est ici. «Cette ventouse est rapide», a déclaré mardi le président Joe Biden lorsqu’il en a fait un tour à Dearborn, dans le Michigan.

Les débuts du Lightning sont un grand moment pour l’industrie automobile et pour les acheteurs de camions. Avant la pandémie de Covid-19, Ford vendait en moyenne 100 F-150 par heure. Le modèle est le camion léger le plus vendu aux États-Unis depuis plus de quatre décennies, et l’ensemble de la gamme Ford F-series génère plus de bénéfices que McDonald’s.

Cinq des 10 véhicules les plus vendus en Amérique l’an dernier étaient des camionnettes, totalisant 2,4 millions d’unités. Pendant ce temps, les ventes totales de véhicules électriques aux États-Unis de tous les fabricants en 2020 étaient inférieures à 300000. Ainsi, même un tout petit morceau de ces camions fonctionnant aux électrons donnerait aux véhicules électriques un coup de pouce massif.

Mais à près de 40000 $ pour le modèle de base et plus de 90000 $ pour celui qui est entièrement chargé, le camion est encore loin du véhicule électrique grand public nécessaire pour réduire les impacts climatiques de l’industrie automobile et repousser l’essence et le diesel de la route.

Le président Biden a fait des véhicules électriques l’un des pôles de sa stratégie de limitation du changement climatique. Les voitures et les camions légers produisent 60% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, qui est la plus grande source de dioxyde de carbone aux États-Unis. La proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars de la Maison Blanche prévoit 174 milliards de dollars pour les subventions aux véhicules électriques, les bornes de recharge, etc. Ainsi, l’électrification des camions les plus populaires du pays donne un coup de pouce aux ambitions climatiques de Biden.

Pour le moment, cependant, les véhicules électriques représentent un dérisoire 2 pour cent des ventes de voitures neuves aux États-Unis. Des données provenant de pays comme la Norvège montrent que les acheteurs passeront aux voitures électriques si elles coûtent moins cher, ce qui nécessite actuellement une série de subventions et d’incitations. Les estimations montrent qu’entre 20% et la moitié de toutes les voitures et camions légers devraient être électriques d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de limiter le réchauffement climatique de ce siècle à moins de 2 degrés Celsius.

Pour atteindre ce niveau de pénétration électrique, il faudra plus que de cercler des batteries sur des voitures déjà populaires; L’industrie automobile devra investir beaucoup plus dans la construction et la commercialisation de véhicules électriques beaucoup moins chers que la nouvelle offre de Ford, même au détriment de leurs offres alimentées par des combustibles fossiles.

Le F-150 Lightning a un long chemin à parcourir

Le Ford F-150 Lightning a une liste impressionnante de spécifications: une autonomie entre 230 et 300 miles, jusqu’à 10000 livres de capacité de remorquage, 563 chevaux et 775 livres-pied de couple, et suffisamment de jus pour dépasser ses frères essence et diesel.

Il peut même faire des choses que les camionnettes conventionnelles ne peuvent pas, comme entreposer la cargaison dans son coffre de 14,1 pieds cubes ou dans le coffre avant, et alimenter une maison avec sa batterie pendant jusqu’à trois jours. Ford prend déjà des réservations et est sur le point de commencer à vendre le camion l’année prochaine, respectant un engagement pris il y a plus de deux ans.

La compétition est impatiente d’aller. Le Lightning ira de roue à roue avec des camions électriques de fabricants de véhicules électriques dédiés tels que Tesla et Rivian, qui sont à peu près dans la même catégorie de prix (bien qu’aucun n’ait encore commencé à vendre). GMC prévoit également un Hummer électrique.

Bien que les prix de ces camions puissent décourager certains acheteurs, les nouvelles technologies commencent souvent au sommet du marché et se répandent. La production à grande échelle pourrait réduire les coûts, et le succès de ces camions pourrait inspirer une électrification supplémentaire dans d’autres voitures.

Mais aux États-Unis, les camions ne sont pas simplement des véhicules utilitaires. C’est une aspiration et une déclaration sur le conducteur, autant qu’il s’agit de remorquer ou de transporter des machines. Ils nourrissent la musique country et sont à l’avant-garde des guerres culturelles. (Personne n’écrit de chansons sur les Gators et les Bobcats.) Pour de nombreux acheteurs de camions, avoir un gros moteur gargouillant sous le capot est le but.

Les législateurs pourraient fournir des subventions pour attirer des acheteurs plus soucieux des prix, mais la Maison Blanche a déclaré explicitement que «les incitations n’iront pas vers des modèles de luxe coûteux». Ford est toujours admissible au crédit d’impôt fédéral disponible pour l’électricité, de sorte que le prix de l’autocollant pour le modèle de base Lightning pourrait chuter à environ 32 000 $. Son homologue conventionnel, le Ford F-150 SuperCab, commence à 33 000 $. Mais le crédit d’impôt finira par s’épuiser, comme il l’a déjà fait pour Tesla, après que Ford ait vendu 200 000 véhicules électriques.

Ford tente également de revenir aux racines utilitaires du F-150. Les acheteurs de flotte et les entreprises qui ont besoin de camions pour le transport et le remorquage constituent un élément clé de son marché cible pour le Lightning. Étant donné que les véhicules électriques ont généralement des coûts d’exploitation, d’entretien et de ravitaillement inférieurs, ils peuvent économiser de l’argent au fil du temps, même avec un prix de vignette plus élevé. Ces économies se multiplient lors de l’achat en gros.

Cependant, pour vraiment gagner du terrain, les véhicules électriques ne peuvent pas simplement imiter les voitures et les camions conventionnels – ils devront les dépasser en termes de prix et de performances. C’est l’une des leçons de l’énergie éolienne et solaire, qui sont devenues la principale source d’énergie nouvelle dans le monde – et sont en passe de devenir les plus grandes sources d’électricité – car elles sont moins chères que les centrales électriques conventionnelles. Sur certains marchés, la construction d’une nouvelle énergie renouvelable coûte moins cher que le fonctionnement des générateurs au charbon existants.

Les constructeurs automobiles développent en effet des véhicules électriques de masse à moindre coût. Chevrolet a le Bolt de 31 000 $. Nissan a la feuille de 31 000 $. Mais elles sont toujours beaucoup plus chères que les voitures compactes de 20 000 $ comme la Toyota Corolla et la Honda Civic. Le véritable changeur de jeu sera un véhicule électrique qui à la fois fait plus et coûte moins cher.

Et pour les constructeurs, le test le plus difficile peut finir par être de savoir si leurs véhicules électriques peuvent générer un profit sans aucune subvention. S’ils le peuvent, ils auront leur propre incitation à continuer à développer et à commercialiser des produits électriques.

Nous devons également commencer à penser à conduire moins globalement

Les voitures électriques sont meilleures que l’essence et le diesel, mais leur construction et leur recharge nécessitent toujours des ressources. Mieux encore, ne pas conduire du tout.

De nombreuses régions du monde dépendent encore des voitures et des camions, avec peu d’alternatives pour se déplacer. Les véhicules électriques ont donc encore un rôle important à jouer sur ces marchés. Mais aux États-Unis, les trois quarts des trajets en véhicule sont inférieurs à 10 milles. C’est une opportunité majeure pour d’autres alternatives électriques comme les bus, les vélos et les scooters.

En raison de la pandémie de Covid-19, les Américains conduisent moins – un total de 2,83 billions de kilomètres en 2020, contre 3,3 billions en 2019, selon la Federal Highway Administration. Cela a réduit les émissions de près de 170 millions de tonnes métriques et a entraîné une baisse de 2% des décès sur les routes. Ce que les chiffres montrent, c’est que conduire moins réduit la pollution et améliore la santé publique et suggère que continuer à réduire la conduite aura des avantages sociétaux majeurs.

Il est peu probable qu’un grand constructeur automobile comme Ford veuille éloigner les consommateurs de leurs produits en leur disant d’arrêter de conduire. Mais la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre nécessite une approche plus holistique, et il faudra plus que des crédits d’impôt et des chargeurs pour y parvenir. Les camions électriques haut de gamme peuvent faire partie du voyage, mais ils ne sont pas la destination.