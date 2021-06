Le camion «Jugaad» du couple Mizoram qui vous permet de vous éloigner socialement au milieu de Covid-19 a amusé les internautes

Une vidéo virale du «jugaad» innovant d’un couple de Mizoram pour maintenir une distance sociale tout en se rendant au centre de quarantaine COVID-19 a laissé les internautes impressionnés en ligne. Dans la vidéo, qui a été partagée sur Twitter par IAS Ripun Sharma, le couple est vu se rendre au centre de quarantaine en suivant tous les protocoles de distanciation sociale nécessaires. Ils ont dû le faire après que la femme ait été testée positive au COVID-19.

La vidéo commence par une remorque attachée à l’arrière d’une jeep. Ensuite, la femme place une chaise de couleur bleue en haut de la remorque et grimpe pour s’asseoir dessus tout en saisissant les côtés pour l’équilibre. Le couple est également vu portant des masques appropriés dans la vidéo. Ils agitent ensuite la main pour dire au revoir à la caméra et à leurs proches avant que le mari ne monte sur le siège du conducteur de la jeep et commence le voyage vers le centre de quarantaine COVID-19.

Depuis qu’il a été partagé en ligne, le vidéo a obtenu près de 9 000 vues sur le site de microblogging. Réagissant à la vidéo, les internautes ont laissé tomber leur appréciation pour ce «jugaad» et ont souhaité un prompt rétablissement à la femme.

Jeudi, le Mizoram a enregistré 205 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total d’infections à 13 064. Le nombre actuel de cas actifs dans l’État s’élève à 3415 avec 108 récupérations du virus au cours des dernières 24 heures. Avec 2 nouveaux décès le 3 juin, le nombre de morts est désormais de 47. Le Mizoram est également soumis à plusieurs restrictions COVID-19 après que le gouvernement de l’État a imposé pour la première fois un verrouillage le 10 mai pour freiner la propagation du virus. Les restrictions ont ensuite été prolongées à plusieurs reprises. Le gouvernement du Mizoram avait prolongé la restriction de verrouillage dans l’État jusqu’à 4 heures du matin le 6 juin.

Pendant ce temps, l’Inde a montré des signes d’amélioration après que le nombre de cas de COVID-19 dans la deuxième vague a culminé en avril et mai. Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 1,32 lakh de nouveaux cas de COVID ainsi que 2 07 071 guérisons du virus.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici