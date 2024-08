Le camion d’un ancien fonctionnaire du Kansas porté disparu impliqué dans un accident mortel, faisant un mort, selon le KBI

Les forces de l’ordre du Kansas enquêtaient dimanche sur un accident mortel impliquant une camionnette appartenant à Jonathan L. Clayton, le greffier intérimaire de la ville de Peabody porté disparu et ancien fonctionnaire du ministère du Commerce du Kansas. fait l’objet d’une enquête en raison de soupçons il a détourné des fonds fédéraux d’aide à la pandémie.

Le Bureau d’enquête du Kansas a déclaré dans un communiqué que le bureau du shérif du comté de Harvey avait reçu un appel vers 14h45 dimanche d’un propriétaire qui avait trouvé une Chevrolet Silverado 2011 accidentée sur sa propriété. Le KBI a déclaré que le véhicule était immatriculé au nom de Clayton.

Un « corps d’homme décédé » a été retrouvé à l’intérieur du véhicule lorsque les policiers sont intervenus. Le KBI a déclaré qu’une « identification positive reste en attente » et qu’une autopsie sera pratiquée.

« Les enquêteurs soupçonnent que le véhicule a quitté la route et s’est écrasé contre un arbre », a déclaré le KBI.

Aucun autre détail sur les circonstances de l’accident n’a été dévoilé. Le KBI, le bureau du shérif du comté de Harvey et la police des autoroutes du Kansas participent tous à l’enquête.

Clayton, 42 ans, a été vu pour la dernière fois le 3 août avant d’être porté disparu. Il travaillait comme greffier intérimaire de la ville de Peabody lorsque la nouvelle des condamnations pour crimes commis en Pennsylvanie a commencé à se répandre localement et que sa gestion des fonds de l’American Rescue Plan Act, ou ARPA, a fait l’objet d’un examen plus approfondi.

Clayton avait déjà plaidé coupable de vol et de contrefaçon en Pennsylvanie suite à l’utilisation abusive des cartes de crédit d’un employeur pour renforcer sa jeune troupe de théâtre et celle de son partenaire. Il a été condamné en 2018 à cinq ans de probation et à payer 210 000 dollars de dédommagement.

Au Kansas, Clayton a travaillé comme directeur de la relance économique au Département du commerce du Kansas, un poste qui consistait à superviser des programmes impliquant des millions de dollars d’aide fédérale en cas de pandémie. L’agence a déclaré qu’elle n’était pas au courant de ses condamnations pour crime lorsqu’elle l’a embauché, à l’origine comme chef de projet régional.

Plus récemment, les subventions supervisées par Clayton à Peabody et Mullinville ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Plus tôt ce mois-ci, le ministère du Commerce du Kansas s’est adressé au tribunal pour obtenir une ordonnance de restriction temporaire empêchant la Fondation communautaire de Mullinville de dépenser environ 211 000 $ en subventions.

« Le KDOC a été informé que le secrétaire-trésorier du défendeur fait l’objet d’un rapport de disparition et qu’il aurait détourné des fonds du défendeur », indique l’affidavit.

Clayton a disparu le jour même où lui et son mari ont été poursuivis en justice pour recouvrement de créances, selon les documents judiciaires. Le Newton Medical Center poursuit le couple, réclamant 335,95 $ plus les intérêts, l’une des nombreuses factures impayées surprises que son mari, Christopher King, a décrites dans une interview précédente comme étant apparues depuis la disparition de Clayton.

Clayton était répertorié sur la page des personnes disparues du KBI. Dimanche soir, sa page n’était plus répertoriée.

Chance Swaim du Wichita Eagle a contribué au reportage.