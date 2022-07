Le camion de nourriture Cary fait un essai au centre-ville deux vendredis soirs ce mois-ci – Shaw Local

Brothers BBQ Truck et Catering Kitchen auront leur food truck à Cary’s “Alfresco Alley” les 15 et 22 juillet 2022, dans le cadre d’un essai pour voir si le village autorisera plus de food trucks au centre-ville. Montré ici est le spécial sandwich au steak de faux-filet de Brothers BBQ. (Fourni par Brothers BBQ Truck et Catering Kitchen)