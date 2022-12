Le Camerounais Vincent Aboubakar marque le vainqueur tardif contre le Brésil, enlève son maillot, arbitre les high-fives… puis se fait expulser

93 minutes se sont écoulées depuis le dernier match de la phase de groupes contre le Brésil et votre pays a besoin d’une victoire pour avoir une chance de progresser.

Le Brésil n’a pas encore encaissé de but de tout le tournoi. Avant ce match, ils n’avaient même pas concédé un tir cadré.

Vous êtes le capitaine, faisant une course fulgurante dans la surface. Une croix entre. Vous la rencontrez parfaitement. Votre en-tête se niche dans le coin.

Vous décollez pour célébrer.

Vous êtes déjà sur un jaune.

Cela n’a pas d’importance.

La chemise se détache, n’est-ce pas ?

Certes, aucun de nous ici à QuatreQuatreDeux peut reprocher à Vincent Aboubakar de célébrer de la plus parfaite des manières. Et nous sommes ravis de voir que cela n’a pas gâché son humeur.

Alors qu’il se dirigeait torse nu vers l’arbitre, qui avait déjà un carton jaune et un carton rouge à la main, Aboubakar avait toujours le sourire aux lèvres. Il a même donné un high-five à l’arbitre et lui a dit au revoir au revoir alors qu’il recevait ses ordres de marche.

Vincent Aboubakar ! 🙌🇨🇲✅ Obtenez le vainqueur contre le Brésil dans le temps additionnel✅ Obtenez un carton rouge pour avoir enlevé votre maillot pour célébrer#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YAkGaNtKqK2 décembre 2022 Voir plus

Au final, cela n’a pas suffi au Cameroun. Une victoire de la Suisse sur la Serbie signifiait qu’ils décrochaient la deuxième place derrière le Brésil, laissant les Lions indomptables dans une troisième place tout à fait dominable.

Mais ils repartent avec l’une des plus grandes sorties de l’histoire de la Coupe du monde – surtout si on le compare au départ peu gracieux de l’Uruguay plus tôt dans la journée, où des joueurs en colère ont entouré l’arbitre alors qu’il quittait le terrain.