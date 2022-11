Le Cameroun tombe à plat contre la Suisse dans une défaite 1-0

La 48e minute du match d’ouverture de la Coupe du monde 2022 du Cameroun est un parfait exemple de la mince ligne entre la victoire et la défaite. L’équipe de Suisse (moins le buteur Breel Embolo car il est né au Cameroun) célèbre devant une foule en délire, soulagée que le match serré se déroule enfin.

A quelques mètres seulement, Andre Onana et la défense camerounaise semblent angoissés, sachant que leur chance de remporter son premier match de Coupe du monde en 20 ans serait encore plus difficile.

Et effectivement c’était dur. La presse suisse grouillante et imparable a brisé l’offensive camerounaise et l’attaque énergique a permis à Andre Onana de travailler dur. Pourtant, les Lions Indomptables ne devraient pas imputer cette défaite à l’excellence de la Suisse.

Cette équipe camerounaise plate n’avait rien à voir avec l’équipe camerounaise de 1990 qui a laissé Diego Maradona et Gheorghe Hagi sans voix lors de la Coupe du monde, ni l’équipe de la CAN 2002 qui est restée invaincue en route vers son quatrième titre en Coupe d’Afrique des Nations. Le Cameroun, dysfonctionnel et décousu, semble pire que jamais, comme l’a montré le match d’aujourd’hui contre la Suisse.

L’héroïsme d’Onana ne suffit pas

Pendant un bon moment, le match du Cameroun contre la Suisse a semblé étonnamment égal. Bryan Mbeumo de Brentford a forcé un arrêt à Yann Sommer, et l’ailier de Hellas Verona Martin Hongla a failli marquer pour donner au Cameroun une avance confortable.

L’arrière central de la ville, Manuel Akanji, a failli sortir de l’impasse alors que la première mi-temps se terminait avec une tête en bas à droite. Mais le mauvais toucher de balle d’Akanji a permis au match de rester même jusqu’à la mi-temps.

Mais finalement, la Suisse a percé à la 48e minute lorsque Xherdan Shaqiri a joué un centre parfait à Embolo, qui a facilement caché l’occasion. Et dès lors, le Cameroun parut perdu.

Ruben Vargas a failli marquer à l’endroit exact d’Embolo, mais l’arrêt en plongée d’Onana a permis au Cameroun de rester dans le match. Granit Xhaka a presque doublé l’avance de la Suisse à la 89e, mais les doigts tendus d’Onana ont refusé une autre tentative de tir.

Même si le Cameroun a paré tir après tir en défense, son attaque n’a pas pu riposter après l’ouverture du score d’Embolo. Eric Choupo-Moting a failli marquer à la 57e, mais son tir de mauvaise qualité n’avait aucune chance réaliste d’entrer. Et donc le match s’est terminé avec un Cameroun lent qui se demandait ce qui n’allait pas.

Le Cameroun aux prises avec la presse

L’une des principales raisons pour lesquelles le Cameroun n’a pas pu voir beaucoup de temps sur le ballon était à cause de la presse raide de la Suisse. La pression s’est étendue jusqu’aux drapeaux de coin, de haut en bas de la ligne de touche, et partout où la Suisse avait une chance réaliste de marquer une contre-attaque.

Le Cameroun a fait face à une machine bien huilée, une pieuvre aux pattes infinies lorsqu’il a été accueilli par l’attaque suisse. Et pour la plupart, cela a annulé le plus grand atout du Cameroun ; leur possession.

La possession du Cameroun n’est jamais descendue en dessous de 50% lors de la Coupe d’Afrique des Nations, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le Cameroun s’est rendu jusqu’en demi-finale. C’était aussi une grande raison des défaites du Cameroun contre la Corée du Sud, où ils n’avaient que 37% de possession de balle, et la Suisse, où ils n’ont vu qu’une minorité du ballon.

Le Cameroun pourrait avoir plus de facilité contre la Serbie, une équipe qui a généralement besoin de possession pour gagner des matchs. Mais si le Cameroun ne peut pas battre la Serbie avec sa ligne arrière, cela pourrait être catastrophique.

Aboubakar snobé pour Choupo-Moting

Vincent Aboubakar est sans aucun doute le joueur le plus influent que le Cameroun ait connu depuis une dizaine d’années. Il a 92 sélections et 33 buts, les deux plus parmi les joueurs actifs. Il a marqué le penalty gagnant contre le Sénégal en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 et le but gagnant en finale contre l’Égypte. Il s’est constamment présenté à maintes reprises pour son pays.

Étonnamment, Eric Maxim Choupo-Moting a pris sa place d’avant-centre partant contre la Suisse. Ailier traditionnel, Choupo-Moting s’est facilement acclimaté à la position d’avant-centre. Il a remporté trois duels et a réalisé 28 touches.

Cependant, Choupo-Moting n’avait pas la finition de tueur qu’offre Aboubakar. Il avait un tir bloqué, et Yann Sommer a facilement sauvé son seul tir cadré.

Song a remplacé Aboubakar par Choupo-Moting avec 16 minutes à jouer. La défense suisse a eu du mal à défendre la cible vers l’avant, et Aboubakar a réussi 12 touches dans le dernier tiers, mais ses ailiers n’ont pas pu lui donner les têtes avec lesquelles Aboubakar excelle.

C’est pourquoi je pense que les trois premiers d’Aboubakar, Choupo-Moting et Karl Toko Ekambi correspondraient mieux au style de jeu du Cameroun. Non seulement vous incluriez les trois meilleurs attaquants du pays dans une même formation, mais Toko Ekambi et Choupo-Moting sont tous deux d’excellents dribbles et ont de l’expérience sur les ailes. Au lieu de devoir choisir entre deux et d’en exclure un, comme Song l’a fait contre la Suisse, le Cameroun peut avoir les trois.

