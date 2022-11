Le Cameroun riposte pour un match nul 3-3 avec la Serbie

Le Cameroun a gardé l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde lundi après avoir riposté après deux buts de retard pour faire match nul dans le groupe G avec la Serbie 3-3.

L’équipe de Rigobert Song semblait presque morte et enterrée après que des buts de Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic et Aleksandar Mitrovic aient donné à la Serbie une avance de 3-1 au début de la seconde période.

Mais les remplaçants Vincent Aboubakar et Eric Maxim Choupo-Moting ont arraché le match nul avec deux frappes rapides juste après l’heure de jeu pour laisser le Cameroun et la Serbie sur un seul point, à deux derrière les leaders du groupe, le Brésil et la Suisse.

S’ils avaient perdu, le Cameroun aurait compté sur la victoire des Suisses sur le Brésil pour ne pas être éliminé avec un match à perdre, mais les Africains de l’Ouest ont encore une chance de sortir de la phase de groupes pour la première fois depuis 1990.

Le Cameroun a une tâche difficile à accomplir alors qu’il affrontera le Brésil lors de son dernier match, qui, selon les informations, jouera sans le gardien de but de premier choix Andre Onana, qui a été exclu de l’équipe de la journée quelques heures avant le coup d’envoi à la suite d’un problème disciplinaire non précisé.

Les médias suggèrent qu’Onana a été renvoyé de la Coupe du monde après un désaccord avec Song, mais cette tourmente d’avant-match n’a pas empêché le Cameroun de se battre contre une équipe de Serbie qui méritait probablement de gagner sur l’équilibre du jeu.

Mitrovic était presque invisible dans la défaite de la Serbie contre le Brésil, mais ici, il a été impliqué dès le coup d’envoi, l’attaquant de Fulham n’a pas eu la chance de donner l’avantage à la Serbie à la 11e minute lorsqu’il a écrasé un tir sur le poteau sous un angle serré après un échange soigné de passe avec Dusan Tadic.

– Retour du Cameroun –

Mais Mitrovic n’a eu qu’à s’en prendre à lui-même pour ne pas avoir ouvert le score six minutes plus tard, ratant une première fois épouvantable quand, après une confusion dans la défense camerounaise, le ballon est tombé à ses pieds avec seulement le remplaçant d’Onana Devis Epassy à battre.

Et Castelletto a puni les Serbes pour l’échec de Mitrovic à la 29e minute avec la plus simple des finitions après s’être faufilé au deuxième poteau pour rencontrer le coup de sifflet de Nicolas Nkoulou dans un corner.

Pierre Kunde a ensuite laissé passer une occasion en or de doubler l’avance du Cameroun à la 43e minute lorsqu’il a d’abord tiré droit sur le gardien Vanja Milinkovic-Savic, puis a fracassé le rebond.

C’était au tour du Cameroun d’être défait sur un coup franc alors que la mi-temps se glissait dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsque Pavlovic dirigeait brillamment le coup franc flottant de Dusan Tadic.

Les piles des Serbes étaient levées et Sergej Milinkovic-Savic a renversé le match deux minutes plus tard avec une superbe finition du pied gauche après qu’Andre-Frank Zambo Anguissa ait laissé tomber le ballon juste à l’extérieur de sa propre surface de réparation.

Sept minutes après la pause, Mitrovic marquait enfin le but que méritait sa solide performance, en tapant sur la passe d’Andrija Zivkovic sans opposition à la fin d’un beau mouvement guidé par Milinkovic-Savic et Tadic.

Le match s’est terminé mais de nulle part le Cameroun a repris vie grâce à l’étrange but d’Aboubakar.

L’attaquant d’Al Nassr a couru sur la passe lancée de Castelletto au-dessus du sommet et a remporté une arrivée improbable sur le gardien serbe, rayonnant de joie après que son but ait été accordé à la suite d’un contrôle VAR.

Le rythme d’Aboubakar a causé toutes sortes de problèmes à la Serbie et il s’est appuyé sur le niveleur de Choupo-Moting, explosant à droite et posant sur une simple finition pour l’attaquant du Bayern Munich qui a déclenché des célébrations sauvages sur le terrain et dans les tribunes.

Aucune des deux équipes n’a pu trouver de vainqueur dans une fin de match de bout en bout et leurs offres pour faire les KO se termineront jusqu’au match final.

