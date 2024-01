Le Cameroun lance le premier programme mondial de vaccination contre le paludisme pour les enfants

Le Cameroun sera le premier pays à administrer systématiquement aux enfants un nouveau vaccin contre le paludisme alors que les vaccins sont déployés en Afrique.

La campagne qui doit débuter lundi a été décrite par les responsables comme une étape importante dans les efforts déployés depuis des décennies pour freiner la propagation de la maladie par les moustiques sur le continent, qui représente 95 % des décès dus au paludisme dans le monde.

« La vaccination sauvera des vies. Cela apportera un soulagement majeur aux familles et au système de santé du pays », a déclaré Aurelia Nguyen, responsable du programme de l’alliance pour les vaccins Gavi, qui aide le Cameroun à obtenir les vaccins.

Ce pays d’Afrique centrale espère vacciner environ 250 000 enfants cette année et l’année prochaine. Gavi a déclaré qu’elle travaillait avec 20 autres pays africains pour les aider à obtenir le vaccin et que ces pays espèrent vacciner plus de 6 millions d’enfants d’ici 2025.

En Afrique, on recense chaque année environ 250 millions de cas de maladie parasitaire, dont 600 000 décès, principalement chez les jeunes enfants.

Le Cameroun utilisera le premier des deux vaccins antipaludiques récemment approuvés, connu sous le nom de Mosquirix. L’Organisation mondiale de la santé a approuvé le vaccin il y a deux ans, reconnaissant que même s’il est imparfait, son utilisation permettrait de réduire considérablement les infections graves et les hospitalisations.

Le vaccin produit par GlaxoSmithKline n’est efficace qu’à environ 30 %, nécessite quatre doses et la protection commence à s’estomper après plusieurs mois. Le vaccin a été testé en Afrique et utilisé dans des programmes pilotes dans trois pays.

GSK a déclaré qu’elle ne pouvait produire qu’environ 15 millions de doses de Mosquirix par an et certains experts estiment qu’un deuxième vaccin contre le paludisme développé par l’Université d’Oxford et approuvé par l’OMS en octobre pourrait constituer une solution plus pratique. Ce vaccin est moins cher, nécessite trois doses et le Serum Institute indien a déclaré qu’il pourrait produire jusqu’à 200 millions de doses par an.

Nguyen de Gavi a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait suffisamment de vaccins d’Oxford disponibles pour commencer à vacciner les gens plus tard cette année.

Aucun des vaccins contre le paludisme n’arrête la transmission, donc d’autres outils comme les moustiquaires et la pulvérisation d’insecticides resteront essentiels. Le parasite du paludisme se propage principalement aux humains via des moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons.

