Le Cameroun lance la première campagne mondiale de vaccination de masse contre le paludisme

Le premier programme mondial de vaccination systématique contre le paludisme a débuté au Cameroun, dans le but de sauver la vie de milliers d’enfants à travers l’Afrique.

Le Cameroun offre gratuitement le vaccin RTS,S à tous les nourrissons jusqu’à l’âge de six mois.

Bien que le déploiement soit sans aucun doute un soulagement et une bouée de sauvetage, son taux d’efficacité relativement faible signifie qu’il ne s’agit pas d’une « solution miracle », affirme Willis Akhwale du End Malaria Council Kenya.

“Nous avons la capacité de réduire considérablement le nombre de cas et de décès dus au paludisme et d’accélérer l’élimination de la maladie”, a-t-il déclaré à la BBC.

Cela fait suite à des campagnes pilotes réussies au Kenya, au Ghana et au Malawi.

Vingt autres pays visent à déployer le programme cette année, selon l’alliance mondiale pour les vaccins, Gavi. Parmi eux figurent le Burkina Faso, le Libéria, le Niger et la Sierra Leone.

L’OMS affirme que le Cameroun enregistre environ six millions de cas de paludisme chaque année, avec 4 000 décès dans les établissements de santé, pour la plupart des enfants de moins de cinq ans.

Les enfants de six mois des 42 districts présentant les taux de morbidité et de mortalité les plus élevés recevront quatre doses jusqu’à l’âge de deux ans.