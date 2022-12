Le Cameroun donne un autre choc à cette Coupe du monde en battant le Brésil

LUSAIL, Qatar – Le Camerounais Vincent Aboubakar a marqué un but vainqueur en retard pour leur offrir une victoire mémorable 1-0 contre le Brésil vendredi, mais cela n’a pas suffi pour voir l’équipe de Rigobert Song se qualifier pour les huitièmes de finale de Qatar 2022.

Le Brésil a dominé une grande partie du match, mais le vainqueur d’Aboubakar à la 90e minute a permis à la Coupe du monde du Cameroun de se terminer sur une note gagnante. Il a célébré en enlevant sa chemise, et a ensuite été expulsé par l’arbitre Ismail Elfath, qui a remis à l’attaquant un deuxième carton jaune pour sa célébration suite à une autre réservation plus tôt dans le match.

La qualification étant déjà assurée, l’entraîneur brésilien Tite a apporté neuf changements à son équipe avant le match et a confié à Dani Alves le poste de capitaine. Alors qu’ils se dirigeaient vers le titre de vainqueur du groupe G, ce fut un résultat choquant et non la préparation qu’ils souhaitaient avant leur match. match de huitièmes de finale contre la Corée du Sud lundi.

Réaction rapide

1. Le Cameroun donne un autre choc à cette Coupe du monde

L’équipe brésilienne très modifiée de Tite a donné aux nouveaux entrants une merveilleuse occasion de donner au manager un mal de tête de sélection avant les huitièmes de finale. Un couple l’a pris, d’autres l’ont laissé passer.

Indépendamment des changements, les attentes du Brésil restent les mêmes : ils attendaient et exigeaient une victoire. Dans une Coupe du monde de chocs, c’était un autre à ajouter à la liste.

Les nombreux changements ont été Tite renforçant la confiance qu’il a dans toute l’équipe pour faire le travail ici au Qatar. Seul le gardien de troisième choix Weverson n’a pas encore obtenu de minutes. Mais le pari de la sélection, à court terme du moins, n’a pas payé.

Parmi ceux qui ont été recrutés, c’est l’homme d’Arsenal Gabriel Martinelli qui était le meilleur joueur du Brésil sur le terrain car sa ruse a causé un mal de tête au Cameroun. Deux fois, il a réussi à dépasser son marqueur pour obtenir des tirs au but, et ce n’est que le positionnement astucieux du gardien Devis Epassy qui les a tenus à l’écart.

Il y avait ceux qui n’ont pas réussi à tirer le meilleur parti de leur opportunité, cependant. Gabriel Jesus n’a jamais vraiment réussi à créer une occasion – remplacé après 54 minutes par Everton Ribeiro – mais a bien réussi dans le jeu de liaison. Sur le flanc opposé à Martinelli, Antony a montré des éclairs de brillance dans les premières étapes, mais a finalement été marqué hors du match par Tolo Nouhou des Sounders de Seattle. Rodrygo était l’un des joueurs les plus prometteurs du banc lors de la victoire 1-0 du Brésil contre la Suisse, mais il a été malmené par la défense camerounaise et n’a pas réussi à troubler le but.

Leur prodigalité a fini par leur coûter cher, alors que c’est un manquement défensif qui a permis à Aboubaker de rentrer chez lui sans marque tard, Bremer manquant son homme. Cela inquiétera Tite avec la Corée du Sud à l’affût et le personnel blessé qui regarde depuis les gradins.

Pour le Brésil, c’était autant un match dans lequel l’accent était mis sur ceux qui étaient sur le terrain que sur ceux qui étaient dans les tribunes ou inutilisés sur le banc. Neymar était présent dans le stade alors qu’il continuait à se remettre d’une blessure à la cheville – sa vue a suscité de vives acclamations de la part des supporters brésiliens qui ont rempli le stade Lusail – tandis que Danilo et Alex Sandro étaient également là. Étant donné qu’Alex Telles a été blessé au début de la seconde période, le Brésil espère qu’Alex Sandro sera disponible pour la prochaine phase. Les signes sont prometteurs là-bas, mais l’étendue des réserves de l’équipe en défense a été testée ici, Marquinhos devenant arrière gauche de fortune.

Pour ceux qui voulaient se frayer un chemin dans le onze de départ, la majorité n’a pas saisi sa chance.

2. Le Cameroun impressionne malgré l’élimination de la phase de groupes

Le Cameroun avait besoin d’une victoire contre le Brésil et de résultats ailleurs pour suivre son chemin s’il voulait se qualifier pour les huitièmes de finale, mais malgré le travail accompli, sa turbulente Coupe du monde se termine en phase de groupes. Considérant qu’ils ont commencé par une défaite 1-0 terne contre la Suisse, puis ont dû faire face au scandale entourant le départ du gardien de but Andre Onana, le fait qu’ils se sont ralliés et étaient toujours en train de crier de se qualifier pour les huitièmes de finale avant le match final. leur faisait honneur.

Leur héroïsme contre la Serbie – où ils sont revenus de 3-1 pour faire match nul 3-3 – leur a donné la plate-forme pour créer l’histoire contre le Brésil. Ils ont été patients. Pendant une grande partie du match, ils ont été dos au mur. Jusqu’au dernier vainqueur d’Aboubakar, le plus proche était la tête de Bryan Mbeumo sur le coup de la mi-temps, qui avait besoin d’un arrêt de classe mondiale d’Ederson pour rester à l’écart.

Le scénario était similaire en seconde période, car ils ont repoussé tout et tout ce que le Brésil leur a lancé. Et le mérite revient aux joueurs et au manager pour leur organisation défensive. Étant donné qu’ils étaient sans leurs deux défenseurs centraux de premier choix pour le match – Jean-Charles Castelletto et Nicolas Nkoulou ont été blessés – le fait qu’ils aient réussi à empêcher le Brésil d’entrer était un grand effort. Et en l’absence d’Onana, Epasy a réalisé une performance monumentale dans le but. Il a été sensationnel en empêchant les vagues d’attaque brésiliennes. Tout cela a donné à Aboubakar sa chance d’entrer dans l’histoire.

3. Dani Alves entre dans l’histoire de la Coupe du monde masculine brésilienne

L’intemporel Dani Alves a cimenté sa place dans l’histoire du football brésilien en devenant le joueur masculin le plus âgé à représenter son pays lors d’une Coupe du monde. Il a été capitaine de l’équipe et, âgé de 39 ans et 210 jours, il a dépassé le précédent record détenu par son compatriote arrière droit Djalma Santos, qui avait 37 ans lors de la Coupe du monde de 1966.

L’inclusion de Dani Alves dans l’équipe de 26 joueurs a été remise en question. Tite a été vivement critiqué pour avoir choisi le vétéran, étant donné que Dani Alves souffrait d’une blessure au genou et est au crépuscule de sa carrière. Mais le manager – à sa manière, à la voix douce – a soutenu l’ancien pilier de Barcelone, affirmant que les arrières latéraux de son système n’avaient pas nécessairement besoin d’une vitesse brûlante, et que le joueur de 39 ans avait d’autres qualités qui le feraient. être inestimable.

L’homme lui-même a dit avant le match qu’il serait heureux de simplement jouer du tambourin pour maintenir le moral, mais il a prouvé contre le Cameroun qu’il n’est pas là simplement pour faire de la figuration. Il a bien gardé les menaces de son flanc à distance pendant une grande partie du match, et compte tenu des blessures du Brésil à l’arrière, il sera probablement appelé à un moment donné contre la Corée du Sud en huitièmes de finale.

Vincent Aboubakar a marqué le seul but de la victoire 1-0 du Cameroun contre le Brésil et a rapidement écopé d’un deuxième carton jaune pour avoir retiré son maillot. Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images

Notes des joueurs

Cameroun: Devis Epassy 8, Collins Fai 7, Enzo Embosse 7, Christopher Wooh 7, Tolo Nouhou 7, Nicolas Moumi Ngamaleu 6, Pierre Kunde 6, André-Frank Zambo Anguissa 8, Eric Maxim Choupo-Moting 7, Bryan Mbeumo 6, Vincent Aboubakar 7

Sous-titres : Karl Toko Ekambi 6, Olivier Ntcham 6, Jérôme Ngom Mbekeli 6

Brésil: Ederson 7, Dani Alves 7, Bremer 7, Éder Militão 7, Alex Telles 6, Fabinho 7, Fred 6, Rodrygo 6, Antony 7, Gabriel Martinelli 8, Gabriel Jesus 6

Sous-titres : Bruno Guimarães 6, Marquinhos 6, Éverton Ribeiro 6, Pedro 6, Raphinha 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Devis Epassi, Cameroun. Le n ° 1 d’Abha a été monumental dans le but du Cameroun. Il a arrêté tout et n’importe quoi jeté sur son chemin.

PIRE : Gabriel Jesus, Brésil. Tricky, celui-ci, mais l’attaquant d’Arsenal n’a pas réussi à marquer le match.

Faits saillants et moments marquants

Avec la légende brésilienne Pelé à l’hôpital souffrant d’une infection respiratoire, Séléçao les fans ont envoyé à l’ancienne star de Santos leur meilleur.

Les supporters brésiliens brandissent “Pelé guérit bientôt” pendant l’hymne national ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/xlRC7XqiaL – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

Même Ismail Elfath s’est senti mal de devoir expulser Aboubakar.

Aboubakar célèbre son but pour le Cameroun en enlevant son maillot, puis est expulsé pour un deuxième carton jaune 😅 pic.twitter.com/JubSqTAX1L – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Épassy : “Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait ce soir, car cela a montré que nous pouvons être une équipe de premier plan. Nous ne nous sommes pas qualifiés, cependant, c’est pourquoi nous ne sommes pas trop satisfaits de ce soir.”

Fabinho : “Si vous ne tuez pas (le match), l’adversaire n’a besoin que d’une seule chance. C’est ce qui s’est passé. Heureusement, nous avons terminé en tête du groupe. Ce n’est pas une défaite qui nous a éliminés, mais nous pouvons encore en tirer des leçons. Nous créé beaucoup, mais nous ne pouvons pas rater autant de buts.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le tir au but de Mbeumo à la troisième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps était le premier tir au but que le Brésil a affronté cette Coupe du monde.

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 3 2 0 1 +2 6 2 – Suisse 3 2 0 1 +1 6 3 – Cameroun 3 1 1 1 0 4 4 – Serbie 3 0 1 2 -3 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

– Aboubakar est le premier joueur à être expulsé d’un match pour célébration excessive lors d’un match de Coupe du monde remontant au moins à 1966.

– Le Cameroun a mis fin à la séquence sans défaite du Brésil en phase de groupes de la Coupe du monde à 17 matchs. Avant vendredi, ils n’avaient pas perdu dans cette phase de la compétition depuis 1998, année où ils avaient été battus par la Norvège.

Suivant

Cameroun: La Coupe du monde du Cameroun est terminée, mais ils seront de retour en action en mars, lorsqu’ils accueilleront la Namibie pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations le 20 mars.

Brésil: La Séléçao affrontera la Corée du Sud lundi en huitièmes de finale.