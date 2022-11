Le Cameroun cherche à franchir la phase de groupes au Qatar

Le Cameroun, comme d’autres nations africaines, a eu une route difficile juste pour se rendre à la Coupe du monde. Opposé à un puissant ennemi, la Côte d’Ivoire, le Cameroun aurait sûrement du mal à se qualifier pour la troisième fois. Cela s’est avéré difficile lors de la deuxième journée de la phase de groupes. La Côte d’Ivoire a battu le Cameroun 2-1.

Pourtant, le Cameroun s’est rallié. Les Lions indomptables sont restés invaincus en quatre matchs consécutifs. Finalement, il a organisé un match unique avec les rivaux ouest-africains pour atteindre la phase finale des éliminatoires.

Bien que le Cameroun ait eu le soutien d’une foule frénétique de Douala, le match a été encore plus difficile qu’annoncé. La seule chose qui empêchait la parité dans le match dans l’impasse était le but de Karl Toko Ekambi en première mi-temps. Le match s’est terminé 1-0, envoyant le Cameroun au troisième tour.

La mouture du Cameroun à travers son groupe de qualification a donné lieu à une égalité à deux jambes qui s’est avérée plus difficile. Un match contre l’Algérie et son talisman Riyad Mahrez.

Un classique de tous les temps contre l’Algérie

Le Cameroun s’est incliné tôt sur le but d’Islam Slimani à domicile à la 40e minute et n’a pas pu combler le déficit. Le Cameroun est entré dans son match aller à la traîne, 1-0.

Pourtant, Eric Maxim Choupo-Moouting s’est présenté. Sautant sur un corner dévié, l’attaquant désormais du Bayern a calmement enfoncé le ballon dans le filet. Ni l’Algérie ni le Cameroun n’ont pu marquer à la fin du coup de sifflet final, le match est donc allé en prolongation.

Bien sûr, il y avait des rasages de près. Youcef Belaili a bégayé un 2 contre 1 droit après la frappe de Choupo-Mouting. De plus, Martin Hongla a raté une tentative de donner l’avantage au Cameroun, mais les deux équipes ont obtenu de nouvelles occasions au début de la prolongation. L’Algérien Ahmed Touba en a profité pleinement, envoyant une tête dans le filet camerounais à la 118e minute.

Ainsi, alors que Collins Fai a lancé un coup franc indirect dans la surface six minutes plus tard, la plupart des supporters camerounais ont perdu espoir. La foule se tut dans un murmure pessimiste.

Ensuite, Michael Ngadeu-Ngadjui a envoyé un ballon en profondeur à Toko Ekambi sur le coup franc précis. Toko Ekambi l’a claqué dans le filet à la 124e minute. Tout comme il a assuré la place du Cameroun dans cette phase de qualification, il a lancé le Cameroun dans la Coupe du monde après avoir raté 2018. Dans l’ensemble, c’est le huitième déplacement du pays dans le tournoi.

Alors qu’atteindre la compétition hors de l’Afrique est un exploit en soi, le Cameroun n’a pas de souvenirs trop agréables à la Coupe du monde. En fait, la victoire de l’équipe à la Coupe du monde remonte à 2002. Pourtant, une équipe camerounaise explosive et au nouveau look cherche à reproduire la course historique du Cameroun à la Coupe du monde de 1990. Cette équipe camerounaise a battu les géants sud-américains Argentine et Colombie en route vers les quarts de finale.

Joueurs clés du Cameroun à la Coupe du monde

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar n’est pas le plus célèbre de l’équipe camerounaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Cela étant dit, il est le plus important. L’attaquant d’Al-Nassr a porté le Cameroun à travers la dernière CAN. Dans le tournoi, il a marqué huit buts, assez bien pour le soulier d’or du tournoi.

Avec une construction de type Haaland et des compétences de finition élégantes, ce serait un euphémisme de le qualifier d’adepte offensif.

Après deux années infructueuses avec Porto qui ont suivi sa saison réussie et victorieuse en championnat, Aboubakar a été transféré à Besiktas en 2020. Là, il a marqué 15 buts dans la saison, à égalité au cinquième rang de la Super Lig turque, avant de quitter la Turquie pour une Arabie Saoudite lucrative. passage avec Al-Nassr. Jusqu’à présent, son séjour en Arabie saoudite a été au mieux médiocre et au pire déprimant. Pour être juste, sa carrière internationale est le meilleur angle à considérer pour Aboubakar. Une prochaine mise au point amicale avant la Coupe du monde contre le Panama sera probablement sa 91e sélection. Dans ce match, il peut usurper Patrick M’boma en tant que seul détenteur du troisième sur la liste des buteurs de tous les temps du Cameroun.

Le succès d’Aboubakar ne vient sans doute qu’avec l’aide d’un attaquant plus créatif qui peut reculer et créer de l’espace pour Aboubakar. A Porto, c’était Yacine Brahimi ou Rachid Ghezzal. La raison pour laquelle Aboubakar se débat à Al-Nassr est qu’il n’a pas de maestro créatif pour l’aider à atteindre ses objectifs. Le Cameroun manque de cet attaquant artistique pour aider Aboubakar à marquer des buts, ce qui sera la plus grande question que le Cameroun devra résoudre. Toko Ekambi ou Eric Maxim Choupo-Moting doivent faire revivre cette forme de but des années précédentes.

André Onana

Malgré ce que les statistiques pourraient dire, Andre Onana est sans doute le meilleur tireur de Serie A. Dans une défaite 2-0 contre les géants allemands du Bayern Munich en Ligue des champions cette saison, Onana a sauvé 10 tentatives. Sa performance héroïque au Camp Nou a permis sept arrêts. Bien sûr, les critiques soulignent les trois buts qu’il a concédés comme ses inconvénients. Simplement, il a parfois gardé l’Inter dans ce match.

L’Inter a gagné six fois et perdu une fois lorsqu’il joue en Serie A. Même avec une équipe camerounaise nettement moins bonne, Onana fait ses preuves. Il n’a encaissé que deux buts dans une série aller-retour serrée contre l’Algérie. Avant cela, à la CAN, il a réalisé une performance de gardien de but impeccable. Le seul défaut était un match 3-3 contre le Burkina Faso.

Onana commande une défense camerounaise qui a besoin d’un chef vétéran. Nicolas Nkoulou et Collins Fai sont de bons meneurs qui peuvent guider la ligne arrière. Aucun des deux ne joue au plus haut niveau du football compétitif comme Onana. Le gardien de but doit intervenir pour placer le Cameroun en huitièmes de finale.

André-Frank Zambo Anguissa

Anguissa est le meilleur milieu de terrain du Cameroun. Il a commencé 13 matchs pour Napoli, a marqué deux fois et a aidé trois fois. Et Anguissa a tout fait en tant que milieu de terrain défensif. Bien sûr, Anguissa a des points forts en attaque, mais sa défense pourrait être meilleure. Il a le dixième plus grand nombre de blocs en Serie A (21), un pourcentage d’achèvement de passes précis (87,6) et 23 plaqués.

Anguissa est aussi fiable pour le Cameroun que pour Naples. Bien qu’il ait raté une confrontation en Coupe du monde avec l’Algérie en raison d’une blessure, Anguissa n’a raté que onze minutes lors de la course du Cameroun à la troisième place de la CAN. Anguissa est aussi irremplaçable qu’Onana ou Aboubakar en raison de ses qualités physiques et de son endurance, ce qui l’aidera des deux côtés du ballon.

Jouer le groupe G

Sans mâcher ses mots, les chances du Cameroun d’échapper au groupe G sont proches de zéro.

Suisse

Le premier match est une ouverture serrée contre la Suisse. La Suisse a remporté ses trois derniers matchs, tous face à une opposition féroce. Portugal, Espagne et République tchèque. Les Suisses peuvent battre les meilleures équipes comme ils l’ont fait en Euro contre la France, et ils ont systématiquement fermé l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du monde pour se rendre au Qatar.

La défense étouffante de la Suisse sera la plus grande menace du Cameroun, surtout compte tenu de sa dépendance à une offensive écrasante. Cameroun boîte briser la défense compacte de la Suisse en prenant des notes sur la démolition 4-0 du Portugal en Ligue des Nations.

Des contre-attaques rapides et des rafales de mouvement ont forcé la Suisse à l’action, laissant Cristiano Ronaldo semer le chaos et provoquer le chaos. Si Aboubakar peut déplacer les défenseurs centraux suisses hors de position, le Cameroun a une chance de gagner quelques points sur les Suisses.

Serbie

Le prochain adversaire du Cameroun, la Serbie, n’a pas perdu depuis cinq matchs. Leur puissant mélange de talents de buteur à Alexsandar Mitrovic, Dusan Vlahovic et Luka Jovic est de bon augure. Ensuite, les fournisseurs de ces points de vente, Dusan Tadic, Sergej et Filip Kostic, constituent une menace constante sur les six premiers.

L’équipe est empilée. Il est presque surprenant que le monde n’ait remarqué la force de la Serbie qu’après avoir battu le Portugal pour s’assurer une place automatique en Coupe du monde. Onana doit faire des heures supplémentaires pour se défendre contre ce qui sera probablement une rafale de tirs serbes.

Brésil

L’adversaire redouté du Cameroun est certainement le favori de la Coupe du monde. Peut-être le meilleur front du monde du football. Neymar, Vinícius Junior, Richarlison, Antony, Raphinha, Gabriel Jesus et Rodrygo à titre d’exemples. Défensivement, il y a de l’expérience via Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, Eder Militao et plus encore. Le Brésil a perdu pour la dernière fois lors de la finale de la Copa America 2021.

Récemment, le Brésil a battu cinq fois la Corée du Sud avant de battre de justesse le Japon. D’autres matches amicaux ont comporté huit buts contre d’autres équipes africaines de la Coupe du monde, le Ghana et la Tunisie.

Oui, le Cameroun est une bonne équipe à la Coupe du monde. Le Brésil est assurément meilleur. Le manager Rigobert Song le sait, et une défense conservatrice verra le terrain face au Séléçao.

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej