Le Cameroun bat le Brésil dans une fin mémorable à la Coupe du monde

Le Cameroun bat le Brésil grâce au but d’Aboubakar

Pendant longtemps, il a semblé que la deuxième équipe du Brésil allait battre une équipe fougueuse du Cameroun. Le milieu de terrain uni Fred a été le catalyseur de nombreuses chances du Brésil, envoyant de nombreux tirs et centres vers le filet camerounais.

Gabriel Martinelli a également été un énorme problème pour le Cameroun en première mi-temps. La star d’Arsenal a poussé Andre-Frank Zambo Anguissa de Naples et Collins Fai d’Al Taee à des performances de défense surhumaines.

La tête de l’ailier de Brentford Bryan Mbeumo a failli mettre le Cameroun en place, si ce n’est pour un incroyable arrêt d’Ederson. C’était le premier tir cadré auquel le Brésil devait faire face pendant toute la phase de groupes. Pourtant, le Cameroun a dû attendre encore une autre belle opportunité.

Pourtant, la majeure partie de la moitié était le même vieux scénario. La Séléçao était l’équipe qui attaquait, et le Cameroun s’est accroché pour la vie chère.

La majeure partie de la seconde mi-temps s’est transformée en Combien d’occasions le Brésil peut-il rater concurrence. Il y avait le crieur d’Antony au bord de la boîte qu’Epassy a fait basculer, et Epassy s’est efforcé de faire basculer un effort d’Éder Militão sur le poteau.

Les choses se sont encore aggravées avec l’apparition de Marquinhos, Bruno Guimaraes et Raphinha. Il a fallu des efforts herculéens de la défense camerounaise et d’Epassy pour maintenir le niveau de jeu. Les supporters camerounais ne priaient pas pour une victoire et un match nul entre la Serbie et la Suisse. Ils priaient pour que leur perte probable contre le Brésil soit mince.

Salut Aboubakar

Cependant, le Cameroun a obtenu un coup de pouce inattendu à la 92e minute. Le Champion du Cameroun, la Quintessence de l’Efficacité et le Héros de Yaoundé : Vincent Aboubakar a encore une fois sauvé les Lions Indomptables.

Le talent local Jérôme Mbekeli s’est dirigé vers l’aile et a envoyé un centre parfait à un Aboubakar fortement marqué. L’attaquant d’Al-Nassr a sprinté dans la surface, a musclé deux défenseurs et a frappé de la tête devant un Ederson gelé. Il a crié, a enlevé sa chemise, l’a laissée derrière et s’est dirigé vers la pirogue. Il a fait face à ses coéquipiers avec un regard stupéfait mais fier sur son visage.

Bien que le fait d’avoir enlevé son maillot ait valu à Aboubakar son deuxième carton jaune, cela a fait gagner le match au Cameroun. Le vainqueur des arrêts de jeu a offert au Cameroun son quatrième point au Qatar. Malheureusement, la Serbie n’a pas pu faire match nul contre la Suisse à la mort, ce qui signifie que la Suisse obtiendrait la deuxième place et un match contre le Portugal.

Epassy impressionne devant l’attaque du Brésil

Devis Epassi n’est pas André Onana. Pourtant, devant plus de 85 000 fans qui s’attendaient à voir un massacre unilatéral, Epassy a réalisé la performance de sa vie. Il a réussi sept arrêts et 52 touches. Le gardien d’Abha a fait face à 21 tirs et 2,25 xG, mais il a étonnamment gardé une cage inviolée.

Il a rebondi de manière impressionnante après avoir concédé trois buts à la Serbie avec seulement 1,9 xG, et a montré un niveau de maturité auquel on ne s’attendrait pas de la part de quelqu’un qui vient de remporter sa sixième sélection pour le Cameroun.

Alors que le pont entre Onana et le Cameroun continue de se développer, Epasy peut s’attendre à quelques minutes supplémentaires avant les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua