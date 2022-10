Le CamelBak HydroBak est un excellent cadeau pour les amateurs de plein air

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Si vous êtes un coureur de fond comme moi – ou si vous avez un être cher qui l’est – vous connaissez l’importance de rester hydraté tout au long de chaque kilomètre. Il en va de même pour tout randonneur, cycliste ou même ceux qui aiment simplement faire de très longues promenades. Transporter une bouteille d’eau (ou deux) tout au long de certaines de ces activités peut être une nuisance. C’est là que les packs d’hydratation sont utiles. Le CamelBak HydroBak de 50 onces est mon choix préféré. C’est un sac sans tracas qui contient un litre et demi d’eau, et il a une petite poche zippée pour ranger des objets comme votre téléphone et vos clés. C’est un excellent cadeau pour le coureur ou l’amateur de plein air dans votre vie.

Pourquoi c’est un super cadeau : L’HydroBak est une solution d’hydratation abordable conçue pour un usage quotidien. Sortir pour une longue marche ou courir? Prenez votre HydroBak et gardez les mains libres. Le réservoir Crux de 1,5 litre inclus est facile à retirer et à remplir d’eau, et le tuyau est doté d’un interrupteur marche/arrêt pour empêcher l’eau de fuir lorsqu’il est en position verrouillée. La poche avant zippée est petite, mais je peux toujours y ranger confortablement un iPhone 11 Pro Max et un jeu de clés. Le sac lui-même pèse moins d’une livre sans eau, et il a des bretelles et des sangles de poitrine facilement réglables pour l’empêcher de trop rebondir pendant la course.

Ce que vous paierez : Le CamelBak HydroBak avec réservoir Mil Spec Crux de 50 onces se vend 57,50 $ mais peut être trouvé sur Amazon pour environ 51 $.

