Le camée hilarant de Kartik Aryan impressionne le public, regardez la vidéo

Kartik Aaryan devient Doctor K dans la deuxième saison de Masaba Masaba. L’actrice vétéran Neena Gupta se réfère à l’acteur comme grand, beau, chaud et sexy alors que Kartik apporte son charme et sa légèreté à la scène tout en se décrivant lui-même et un personnage nommé Docteur K. L’acteur fait une apparition spéciale dans la scène d’ouverture de l’émission qui lance sa nouvelle saison.

La première saison de Masaba Masaba, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2020, a été influencée par des événements réels dans la vie de Masaba Gupta et Neena. Le couple revient pour la deuxième saison de Masaba Masaba, offrant un aperçu de leur vie avec le public dans le programme dirigé par Sonam Nair, qui comprend également Neil Bhoopalam, Rytasha Rathore, Ram Kapoor et Kusha Kapila.





Dans une interview avec Mid-day, Neena s’est souvenue d’avoir tenté d’entraver la carrière d’actrice de Masaba et d’avoir été sa “plus grande critique”.

Neena a déclaré: “Quand j’ai vu la première saison, j’ai été surprise. Je suis le plus grand critique de Masaba. Elle s’énerve parce que je la critique toujours, mais c’est le rôle d’une mère. Mais, j’ai été tellement impressionné par son travail que je lui ai dit désolé de ne pas l’avoir laissée jouer. Elle a beaucoup de potentiel en tant qu’actrice.

Avec Shehzada, Freddy, Captain India, la suite sans titre de Sajid Nadiadwala et un long métrage ambitieux avec Kabir Khan récemment révélé, Kartik Aaryan a un programme intéressant devant lui en plus de ce rare camée dans Masaba Masaba Saison 2.