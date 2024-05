Le camée « Furiosa » de Mad Max et l’avenir de la franchise

Photo : Jasin Boland/Warner Bros.

Le camée Mad Max dans Furiosa : une saga Mad Max est si bref et apparemment insignifiant qu’il peut à peine être considéré comme une apparition. Il s’agit simplement d’une coupe d’un plan large de Max (joué par Jacob Tomuri, le doublé de Tom Hardy dans Mad Max : La route de la fureur), son visage peu visible, appuyé contre son V8 Interceptor, mangeant une boîte de conserve et regardant nonchalamment par-dessus une falaise le vide en contrebas – une position classique de Mad Max, rappelant l’ouverture de Route de la fureur (même si cela se déroule plusieurs années avant ce film). Sous lui, au loin, nous pouvons voir Furiosa se frayer un chemin lentement à travers le désert en boitant vers la Citadelle.

Cela ressemble à une scène jetable – un petit œuf de Pâques pour les fans – mais il y a peut-être un peu plus. En ce moment, Furiosa est au plus bas : elle a été blessée et battue ; son partenaire et amant, le prétorien Jack (Tom Burke), a été brutalement traîné à mort ; elle a échappé aux griffes de Dementus en arrachant (ou peut-être en mâchant) son propre bras grotesquement blessé, qui était enchaîné à un camion.

Max regarde donc nonchalamment cette jeune femme sans défense, amputée d’un bras, qui boitait à travers le désert. (Le véhicule utilisé par Furiosa pour s’échapper a également cédé à ce stade.) Avant que le film ne s’éloigne de lui, il se tient un peu plus vigilant mais ne fait aucun effort pour l’aider. Après tout, c’est le Wasteland, où c’est chacun pour soi ; Max n’est pas sur le point de risquer sa vie ou de gaspiller son carburant en aidant quelqu’un qui ne semble pas avoir longtemps à vivre dans ce monde.

Mais ensuite le film disparaît. Lorsqu’il revient, nous voyons brièvement Furiosa, inconscient, traîné par une silhouette invisible. Puis il disparaît à nouveau. Quand cela revient, elle se trouve dans une grotte souterraine de la Citadelle, où son bras est couvert d’asticots. Des membres coupés pendent partout. Nous avions déjà eu un bref aperçu de cet endroit, suggérant qu’un peu de cannibalisme se déroule dans la Citadelle.

Comment est-elle arrivée là ? Qui était le personnage invisible qui traînait Furiosa ? La façon dont Miller entre et sort de cette scène à partir du moment où Max prête une attention particulière à Furiosa suggère que Max aurait pu être celui qui l’a entraînée en semi-sécurité, au moins plus près de la Citadelle. (Max saurait probablement que la Citadelle n’est pas un endroit où il veut être attrapé à proximité.)

De toute évidence, Miller veut laisser cela ambigu. Max aurait tout aussi bien pu continuer à regarder, ou même se détourner, content de ne rien faire. Bien qu’il soit le héros de cette série, il n’est généralement pas connu pour sa compassion ; Lui et Furiosa s’entendent à peine la plupart du temps. Route de la fureur. On se demande cependant si le réalisateur a l’intention d’expliquer ce petit passage. Il a dit qu’il aimerait tirer une autre préquelle, Mad Max : Les Terres Désoléessuivant Max avant les événements de Route de la fureur. (La question de savoir si Miller parviendra réellement à faire ce film est, bien sûr, à gagner, surtout compte tenu du fait que Furiosa(le box-office est loin d’être stellaire.) Bien que ce film proposé se déroulerait pour la plupart quelques années après les événements de Furiosa, peut-être que cela donnera un peu plus de contexte à cette scène et nous permettra de savoir si Max a aidé Furiosa ou non. Ou peut-être que nous devrons simplement décider par nous-mêmes.