Le camée flamboyant de Shashank Singh contre les titans du Gujarat enflamme Pushpa, KGF Memes

L’Indian Premier League (IPL) est en effet la bonne plateforme pour que les jeunes talents mettent en valeur leurs capacités. L’affrontement entre Gujarat Titans (GT) et SunRisers Hyderabad (SRH) a été un match acharné alors qu’il se déroulait sur le fil. Frappant le premier, SRH a terminé à 195/6 en 20 overs, chevauchant les demi-siècles d’Abhishek Sharma et Aiden Markram, ainsi qu’un coup fulgurant de 25 points de Shashank Singh. Abhishek et Aiden ont porté SRH au-delà de 160 en 18 overs, mais la franchise avait besoin d’un dernier coup de fouet pour obtenir un gros score. Shashank, qui est intervenu pour sa première manche dans l’IPL 2022, a laissé les fans ainsi que son équipe surpris. En seulement six balles, il a marqué 25 points, grâce à trois six du dernier over de Lockie Ferguson.

En raison de son agression brutale, il a terminé avec un taux de grève de 416,67. L’effort de Shashank a été salué par les fans de cricket et plusieurs anciens joueurs indiens, dont Harbhajan Singh et Amit Mishra. “La beauté d’IPL est que nous apprenons à connaître les jeunes joueurs qui arrivent et jouent avec brio”, a écrit Harbhajan, ajoutant que “c’est louable que Shashank ait intensifié et pris Lockie Ferguson pour un tirage au sort dans le dernier over.”

La beauté de @IPL c’est que nous apprenons à connaître les jeunes joueurs qui arrivent et jouent avec brio. Il est louable de voir comment Shashank s’est avancé et a pris Lockie Ferguson pour un lancer dans la dernière manche avec Marco Jansen ! 💥#SRHvGT #IPL2022– Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) 27 avril 2022

Incroyable frappe de Shashank Singh lors du dernier contre Ferguson. Abhishek Sharma, Shashank Singh, Umran Malik- SRH regorge de nouveaux talents et ils pourraient bientôt devenir l’un des favoris d’IPL. pic.twitter.com/alMmHOMpUm– Amit Mishra (@MishiAmit) 27 avril 2022

L’ancien entraîneur-chef indien Ravi Shastri a également félicité le jeune pour sa superbe performance. «Vous basculez beaucoup de temps pour permettre à des millions de rêver. Incroyable.”

L’héroïsme de Shashank avec la chauve-souris a lancé un festival de mèmes sur Twitter. En référence au film Pushpa, un utilisateur a tweeté : « Shashank Singh ko dekh kar fleur samje kya, Shashank Singh fleur nahi feu hai.

Appelant le finisseur de Shashank SRH, un autre utilisateur a partagé les points que Shashank a marqués dans les six premières balles de sa carrière IPL. “4,2,1,6,6,6 par Shashank Singh dans ses 6 premières balles dans son IPL – Quel début mémorable”, lit-on dans le tweet.

Cependant, les efforts de Shashank et le transport à 5 guichets d’Umraan Malik ont ​​été vains alors que les Titans du Gujarat dirigés par Hardik Pandya ont battu SRH par 5 guichets.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.