S’il y a eu un moment où même les plus fervents sceptiques de Manchester United auraient dû être conquis, c’est après 75 minutes de ce match intrigant.

C’est venu quand Edinson Cavani est entré dans la mêlée.

Qu’à cela ne tienne, son intervention décisive n’a pas garanti les trois points pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Qu’à cela ne tienne, sa belle passe décisive pour le but de Bruno Fernandes n’a pas compté pour trois points qui les auraient menés à une distance de frappe de Liverpool.

Qu’à cela ne tienne, Solskjaer et United se souviendront du niveleur de Jamie Vardy – qui a été renvoyé à la maison par Axel Tuanzebe – comme une déception.

Même lors d’un match nul, c’était une preuve supplémentaire que United était des joueurs très, très sérieux au sommet de la Premier League.

Tout simplement, lorsqu’un footballeur de l’immense classe de Cavani peut être amené à attendre le dernier quart d’un match pour une action, cette équipe devrait être chaleureusement aimée non seulement pour concourir mais pour remporter le titre.

Leicester City est également des joueurs de la course, bien sûr, mais cela DEVRAIT être une équipe United qui devient de plus en plus forte.