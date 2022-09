Avant de faire ses débuts en tant que réalisateur avec Wake Up Sid en 2009, Ayan Mukerji a commencé sa carrière à Bollywood en tant qu’assistant réalisateur dans Shah Rukh Khan avec Swades et avec son dernier magnum opus Brahmastra, le cinéaste a décidé de rendre hommage à son premier film et à la superstar de une manière particulière.

L’acteur Pathaan a fait une apparition dans l’épopée d’aventure fantastique de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt et il joue le scientifique nommé Mohan Bhargava qui possède le Vanarastra. Et devine quoi? Le personnage de Shah Rukh dans le classique culte Swades d’Ashutosh Gowariker s’appelait également Mohan Bhargava.

Eh bien, ce n’est pas seulement à Swades qu’Ayan a eu l’occasion de travailler avec Shah Rukh, c’était le film de 2006 Kabhi Alvida Naa Kehna, réalisé par Karan Johar qui a coproduit Brahmastra avec Star Studios, où le Yeh Jawaani Hai Deewani cinéaste a également travaillé comme assistant réalisateur.

Ayan a exprimé son admiration et son amour pour SRK à plusieurs reprises dans ses interviews. Dans sa publication Instagram datée du 1er avril 2019, on peut le voir étreindre Shah Rukh alors qu’il écrit : « SRK. Inspiration. Obsession. Idol. mes 2 expériences d’assistant réalisateur – Swades et KANK – c’est-à-dire que j’ai pu être en présence de Shah Rukh Khan.”





Venant à Brahmastra, l’opus magnum d’Ayan est finalement sorti en salles et a ouvert ses portes lors d’une première journée historique alors que l’artiste à gros budget gagnait un énorme crore de Rs 75 au box-office mondial. Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy sont également vus dans le film dans des rôles clés. Brahmastra Part One: Shiva est la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse basée sur d’anciens astras indiens. Le titre de la deuxième partie a été révélé à l’apogée sous le nom de Brahmastra Part Two: Dev.