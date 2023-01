Le camée de Shah Rukh Khan dans cette vieille série télévisée devient viral. Pouvez-vous deviner son nom ?

Shah Rukh Khan est le roi des cœurs et il les dirige depuis longtemps. Les générations changent, mais les fans de SRK restent les mêmes. Que nous l’aimions dans son dernier avatar ‘Pathaan’ ou que nous soyons fan de lui depuis l’époque de ‘Fauji’, nous sommes tous connectés par le fil conducteur d’être un fan inconditionnel de SRK.

En raison de la longue et prolifique carrière de Shah Rukh Khan, il est facile de manquer certains des joyaux les plus anciens. SRK est une star depuis bien plus longtemps que certains d’entre nous ne sont même en vie, après tout. Un clip d’une série devient viral sur Twitter, où SRK a fait une apparition réconfortante. Saurez-vous deviner le nom de la série ?

Une petite fille prend un appel de SRK (c’était l’époque du téléphone fixe) et refuse de le croire lorsque SRK lui dit qu’il est, en fait, SRK. Shah Rukh continue de la convaincre doucement qu’il est lui-même. Vous obtenez un indice à ce stade : le nom de la petite fille est Guddu. L’appel est apparemment pour sa mère. Elle, cependant, continue d’insister sur le fait que SRK doit lui jouer un poisson d’avril.

Vous ne pouvez pas vraiment la blâmer de ne pas le croire, n’est-ce pas ? Découvrez le clip ici.

Vous l’avez deviné ? Sinon, laissez-nous vous aider. La série s’appelle “Rajani” et a été diffusée en 1985 sur Doordarshan. Le camée a été réalisé par SRK en 1995, après avoir fait ses débuts au cinéma en 1992. C’est ainsi qu’il s’est joué dans le camée, ayant été une star de bout en bout. L’émission mettait en vedette la défunte actrice Priya Tendulkar dans le rôle principal.

Les fans de SRK ont également récemment déterré ses tout premiers tweets. SRK semble avoir posté une série de tweets les 2 et 3 janvier. Ils ont également abordé une variété surprenante de sujets, des jeux vidéo à ses enfants en passant par son travail, et ont montré une ouverture à “discuter ou rejeter” les idées qui il partagerait. Il a également partagé qu’il était timide mais que Karan Johar lui avait dit de partager sa vie.

