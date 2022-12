Le camée de Ranbir Kapoor dans Govinda Naam Mera laisse le public dire “Seeti Maar Performance”

Govinda Naam Mera avec Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar, réalisé par Shashank Khaitan, est considéré comme un artiste masala parfait qui ramène les artistes plus grands que nature des années 80 et 90. Il a commencé à diffuser sur Disney + Hotstar vendredi. Les fans ont également été agréablement surpris lorsqu’ils ont découvert que le film comportait un caméo de Ranbir Kapoor. Maintenant, l’un des clips du film est partagé en ligne où Ranbir joue lui-même. On peut le voir partager une scène avec Vicky et Kiara. Le chorégraphe Ganesh Acharya figure également dans la scène. Regarde:

Depuis la sortie, Twitter a été inondé de messages louant les performances de Ranbir. “L’apparition de #RanbirKapoor dans #GovindaNaamMera était surprenante car il a eu un grand impact en peu de temps”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Regarder #GovindaNaamMera uniquement pour #RanbirKapoor.”

Regarder Govinda Naam Mera revient à avoir votre fast-food préféré, qui n’est peut-être pas très nutritif (lire le cinéma axé sur le contenu), mais vous le savourez avec joie car il vous ouvre l’appétit. Emballé avec à peu près tous les ingrédients de masse disponibles sur l’étagère, Khaitan conçoit un artiste qui vous amuse pour la plupart. Bien sûr, il n’y a rien que vous n’ayez pas regardé auparavant, mais l’astuce consiste à garder le spectateur complètement absorbé par la procédure et le cinéaste y parvient.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici