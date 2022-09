Le camée d’Astérix d’Ibrahimovic rejoint le panthéon des stars du football

Zlatan Ibrahimovic dans son nouveau camée. Astérix

Ayant gagné à peu près tout ce qu’il y a à gagner dans le football, il semblerait que l’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ait jeté son dévolu sur la conquête du monde du cinéma après avoir décroché un rôle dans le nouveau film “Astérix”.

Ibrahimovic a fait une apparition dans le nouveau redémarrage en direct de la franchise populaire : “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. Le Suédois joue un gladiateur romain du nom de Caius Antivirus et est rejoint dans le casting par des poids lourds tels que Vincent Cassel (qui joue Jules César) et Marion Cotillard (Cléopâtre.)

L’attaquant milanais a fièrement révélé la nouvelle sur les réseaux sociaux en publiant une bande-annonce du film qui comprend un bref aperçu de l’acteur de 40 ans agissant dans une séquence d’action enflammée alors qu’il était habillé en costume de gladiateur.

Le film est réalisé par Guillaume Canet, qui interprète également Astérix, tandis que le rôle de son affable compagnon Obélix est interprété par Gilles Lellouche. C’est la première fois dans l’histoire de la franchise que l’action en direct Obélix n’est pas jouée par l’acteur français vétéran Gérard Depardieu.

Ici, nous jetons un coup d’œil à la liste des autres footballeurs vedettes à faire leur chemin vers le grand écran.

Zinedine Zidane

Ibrahimovic n’est pas le premier footballeur à faire une apparition dans un film d’Astérix. Il suit les traces de Zinedine Zidane, qui a enfilé une longue perruque noire pour son apparition envoûtante dans “Astérix aux Jeux Olympiques” en 2008.

Ce film – la deuxième production non anglophone la plus chère de tous les temps lors de sa réalisation – comportait également des rôles pour les autres stars du sport Michael Schumacher, Tony Parker et Amelie Mauresmo.

Il est difficile de dire à quel point le caméo de Zidane était bon, car la simple vue de lui avec les cheveux longs est déjà assez fascinante.

Eric Cantona

Cantona possède un portefeuille cinématographique plus que suffisant et a même eu un rôle éponyme dans le film britannique “Looking for Eric”.

L’ancienne star de Leeds United, Manchester United et France a joué et réalisé un certain nombre de films d’art et d’essai français et européens, ainsi que partagé du temps d’écran avec de grands noms comme Cate Blanchett et Sir Richard Attenborough dans “Elizabeth”.

La franchise de films d’action “xXx” est revenue en 2016 avec “xXx : le retour de Xander Cage”.

Vin Diesel était de retour dans le rôle-titre, mais l’homme principal a également été rejoint par l’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil Neymar, qui a réussi à décrocher un camée mineur mais incroyablement approprié dans lequel il semble jouer un jeune Brésilien qui donne des coups de pied. .

David Beckham

L’ancien capitaine anglais David Beckham a un joli camée prune dans “King Arthur: Legend of the Sword”, avec quelques dialogues dans la scène où l’épée est tirée de la pierre par le héros titulaire.

Même avec un nez prothétique et un maquillage de cicatrice, Becks couve toujours.

Et qui peut oublier le rôle de bit-part dans “Goal” pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United, du Real Madrid et du LA Galaxy ?

Francesco Toti

En tant que joueur, la légende de l’AS Roma et de l’Italie Francesco Totti a reçu tous les applaudissements dont un footballeur peut rêver, et il peut désormais ajouter “une star de cinéma primée” à son CV impressionnant.

Sorti en octobre de l’année dernière, “Mi Chiamo Francesco Totti” (“Je m’appelle Francesco Totti”) a été nommé meilleur documentaire aux prix du film Nastri d’Argento (Ruban d’argent) 2021 en Italie.

Le film d’Alex Infascelli voit Totti revivre les hauts et les bas de sa carrière, tout en se regardant dans un miroir alors qu’il se préparait à participer à son dernier match avant sa retraite. Il retrace ses premières années à jouer au football en tant qu’enfant jusqu’à ses adieux déchirants au Stadio Olimpico en 2017.

Ronaldinho

Il y a un an ou deux, l’ancienne star de Barcelone et du Brésil, Ronaldinho, a été choisie pour jouer “Ronaldo” – un expert brésilien en arts martiaux – dans le dernier film de la franchise de films “Kickboxer” de Jean Claude Van Damme.

Ronaldinho a apparemment été chargé de perfectionner la technique du coup de pied circulaire de Van Damme dans “Kickboxer: Retaliation”, qui comptait également Mike Tyson et Hafthor “The Mountain” Bjornsson de Game of Thrones parmi l’ensemble.

Après avoir remporté la Coupe du monde 2018 avec la France, Giroud et Kimpembe se sont vu offrir la possibilité de faire jouer leurs muscles d’acteur dans une version animée de Spider-Man.

Giroud a utilisé ses tons suaves pour exprimer le gobelin vert (“Bouffon Vert“) dans la version doublée en français de “Spider-Man: New Generation”, tandis que Kimpembe remplissait le rôle de Scorpion, un autre méchant ennemi de notre héros lanceur de toile.

Pelé

Probablement la plus aimée de toutes les occasions où le football s’est consacré au celluloïd mettant en vedette probablement le plus grand joueur de tous les temps.

Le grand Brésilien Pelé faisait partie des vrais professionnels – dont Bobby Moore et Ossie Ardiles – qui ont joué aux côtés de Michael Caine et Sylvester Stallone dans “Escape To Victory” en 1981, dans lequel une équipe de prisonniers de guerre alliés tente d’échapper aux généraux nazis.

La légende barcelonaise et espagnole Iniesta a décroché un rôle principal dans “¡Pirates !“, la version espagnole d’un film d’animation des studios Aardman (de Wallace & Gromit) dans lequel la légende barcelonaise prête sa voix à un pirate albinos qui a à cœur de remporter le prix convoité de “Pirate de l’année”.

Ouvrir la voie à Giroud et Kimpembe, compatriotes Les Bleus La star Griezmann a été choisie pour fournir la voix de Superman dans la version française du “Lego Batman Movie”, telle qu’exprimée à l’origine par Channing Tatum.

À peine un classique mémorable, mais Podolski – autrefois du Bayern Munich, de Cologne, d’Arsenal et de l’Inter Milan – a profité d’une brève apparition comique dans un film allemand intitulé “Macho Man”, qui a été tourné dans sa ville natale de Cologne.

“Ma scène est dans le [Cologne] stade, et je pense que c’est vraiment drôle. Tout à fait pour moi”, s’est-il exclamé en annonçant le rôle. “Et je suis ravi d’être à bord.”

Vinnie Jones

Probablement l’ex-footballeur avec le CV d’acteur le plus accompli, avec des passages impressionnants en jouant des voyous dans des blockbusters d’action comme “Lock, Stock & Two Smoking Barrels”, “Gone In 60 Seconds”, “Snatch”, “Swordfish”, “Mean Machine ,” “X-Men : L’Affrontement final”, etc., etc.

Jones est également connu comme un homme dur du jeu, jouant pour Wimbledon, Leeds, Sheffield United, Chelsea et le Pays de Galles.

Fichier sous : désespérément typé mais accumulant joyeusement les chèques de paie.

Carlo Ancelotti

Ancelotti a tiré quelques ficelles pour faire une brève apparition en tant que médecin dans “Star Trek Beyond”, sorti en 2016.

L’affable manager du Real Madrid a expliqué qu’il avait obtenu le rôle grâce à un ami, qui se trouvait être le mari de Zoe Saldana, qui joue Uhura dans la franchise redémarrée.

Franck Leboeuf

Le plus grand crédit cinématographique de l’ancien défenseur de Chelsea à ce jour est son rôle séminal en tant que “médecin suisse” dans le biopic de 2014 du professeur Stephen Hawking “The Theory of Everything”.

Depuis lors, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a accumulé plusieurs autres rôles au cinéma, même s’il faut dire qu’aucun n’est aussi important.

Stan Collymore

Collymore a fait ses débuts d’acteur aux côtés de Sharon Stone dans la suite du thriller érotique de 2006 “Basic Instinct II: Risk Addiction”.

Le personnage de l’ancien homme de Liverpool a été tué avant le générique d’ouverture, mais il a quand même pu marcher sur le tapis rouge lors de la première mondiale.

Ian Wright

Prouvant que les attaquants de l’âge d’or de la Premier League offrent apparemment une riche veine pour les directeurs de casting, la légende d’Arsenal et de Crystal Palace, Wright, a joué “Duke” dans le classique du thriller britannique “Black Gun of the Sun” en 2011.