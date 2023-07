Le camée courageux de Nathan Lyon vaut bien plus que des courses supplémentaires | Geoff Citron

jeCela s’est produit d’une manière qui semblait organique, même si vous saviez que cela allait arriver. Des applaudissements qui ont commencé autour des pas des joueurs dans le pavillon du Seigneur et se sont répandus sur le sol, des ondulations atteignant le bord de l’étang. Une fois là, il est retourné vers l’intérieur, augmentant le volume, le son devenant une vague plus manifeste, soulevant les gens de leurs sièges rangée après rangée. Pendant quelques instants, tout l’endroit s’est illuminé.

Si vous aviez prédit une standing ovation pour Nathan Lyon avant le deuxième Ashes Test, cela ne pouvait être que pour son imminent 500e guichet Test. Au lieu de cela, il a déménagé à 496 avec le dessouchage de Zak Crawley, puis s’est tellement blessé au mollet qu’il est depuis avec des béquilles.

Mais avec l’Australie 352 devant le quatrième jour, il a suivi Josh Hazlewood depuis le vestiaire, voulant être au niveau du sol lorsque le neuvième guichet est tombé. Il descendit une marche à la fois, comme un bambin qui apprend le métier. En attendant dans la salle longue, il s’est retrouvé debout et a filé avec Jimmy Anderson lors d’un voyage hors du terrain, juste quelques professionnels avec leurs 302 tests.

La foule a donc anticipé la venue de Lyon, et bientôt Hazlewood est reparti. C’est le grand paradoxe du cricket que nous disons que nous voulons voir les meilleurs jouer les meilleurs, mais nous aimons quand ceux qui ne peuvent pas battre doivent faire une tentative. Au-delà des limites normales du tailleur, c’était quelqu’un qui pouvait à peine marcher. « Il suffit de lui lancer un yorker! » s’exclame l’un des caméramans.

Il y a une histoire à Lyon avec la batte. Début de sa première année, huit points avant de gagner, dernier homme sorti alors que Doug Bracewell aplatit ses souches à Hobart. Lyon s’effondre. C’est devenu un refrain. Onze fois, il a été le dernier à sortir d’une défaite, deux fois il a regardé de l’autre côté. Durham 2013 du haut, Bengaluru 2017 après son huit pour 50, Adélaïde 2018 sur 38 pas sorti.

Nathan Lyon (à gauche) et Mitchell Starc en discussion entre overs. Photographie : Stu Forster/Getty Images

C’est pourquoi Birmingham pour commencer la série actuelle était si spéciale. Un partenariat de 55, Lyon 16 pas sorti, et la seule fois où il a battu en quatrième manche et gagné. C’était Lyon qui jouait contre type. Au début, dans Tests, il était un bloqueur consciencieux et un veilleur de nuit. Avec le temps, prétendant manquer de confiance, il est devenu un frappeur qui n’a fait que tirer et balayer.

C’est peut-être pour ça qu’il voulait tellement frapper chez Lord. Une journée de rien d’autre que des balles courtes et une carte libre pour les accrocher ? Irrésistible. Les limites alors qu’il rejoignait Mitchell Starc étaient claires : neuf défenseurs sur la clôture, deux frappeurs qui ne pouvaient marquer que dans les limites. Ce n’est pas comme s’ils avaient besoin de courses, mais ils en voulaient plus et prendre du temps hors du jeu avec un quilleur manquant.

En tant que quilleur, frapper était la dernière chose que Lyon pouvait offrir pour le match. Ou la série : s’il avait l’espoir de s’en remettre, il ne risquerait sûrement pas d’empirer les choses. C’était plus symbolique que pratique : comme l’a écrit Tom Atkins dans la couverture détaillée : « Il y a un avantage en plus des courses supplémentaires qu’ils obtiennent ; c’est le genre de démonstration de courage et d’esprit sanglant qui donne à la foule et à l’équipe quelque chose à soutenir; et c’est le genre d’histoire que les Australiens aiment raconter sur eux-mêmes. C’est du box-office à sa manière.

C’était. Les applaudissements renouvelés chaque fois que la foule savait que Lyon était sur le point d’affronter. Les huées pour les boules de points alors qu’il tirait au milieu des joueurs défensifs. Être frappé au corps alors que l’écran visuel n’était pas à sa place. Le single le plus mouvementé imaginable alors que Starc s’accrochait haut à la jambe carrée, Rehan Ahmed se déplaçant en dessous, regardant vers le ciel, se tordant d’anticipation comme un chiot regardant une glace glisser sur son cône, la regardant le dégager, puis plongeant en arrière pour la taper dans le terrain de jeu – la seule façon imaginable que Lyon aurait pu avoir le temps de sauter à l’autre bout.

Il y a eu les acclamations lorsque Starc a frappé un quatre, puis un six, les Australiens se tenant à nouveau debout, puis tout le terrain a éclaté lorsque Lyon a creusé un écart derrière le carré, son seul tir de la journée courant triomphalement dans la clôture. Un outsider maigre portant un coup solitaire sur une jambe ? Appelez-le Daniel LaRusso. Les caméramans devenaient de plus en plus furieux dans leur rangée, se proclamant les mérites du jeu de quilles sur les souches d’une manière que Starc démontrerait peu de temps après.

Lorsque Lyon a finalement renoncé à une prise, les joueurs anglais lui ont tapé dans le dos, la foule anglaise a salué sa sortie. Starc l’a vérifié avant de partir. Ils avaient ajouté 15, déplacé la cible à 371, une marque que seules neuf équipes ont améliorée dans une poursuite. Aussi peu que ces courses soient nécessaires, la résistance restera dans les mémoires. Quarante ans plus tard, le spin-off de Karaté Kid tourne toujours.