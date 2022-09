Le camée All Elite Wrestling de Trina envoie les fans dans une frénésie

Le bagarreur le plus méchant

La plus méchante a choqué Internet avec son apparition surprise dans l’émission Rampage de All Elite Wrestling où elle a prouvé qu’elle n’était pas celle avec qui jouer sur le ring.

Les fans se sont émerveillés de son attrait croisé tandis que les supporters célèbres aiment Cardi B a partagé le caméo buzzy sur les réseaux sociaux.

Fondé par le PDG, le directeur général et le responsable de la création Tony Khan en 2019, AEW est une alternative croissante à la lutte traditionnelle avec une liste de talents de classe mondiale injectant un nouvel esprit, de la fraîcheur et de l’énergie dans l’industrie.

L’une de ses plus grandes stars est brolic baddie Jade Cargil qui est très fort et très bien.

“AEW: Dynamite” est diffusé tous les mercredis de 20h à 22h HE sur TBS et attire le plus jeune public de catch à la télévision. L’émission de combat en avant “AEW: Rampage” est diffusée tous les vendredis de 22h à 23h HE sur TNT.

La dernière victoire de Trina survient quelques jours seulement avant qu’elle ne reçoive le prix I Am Hip Hop aux BET Hip-Hop Awards de cette année.

Animé par un rappeur, acteur, entrepreneur et personnalité médiatique nominé aux Grammy Awards Gros Joel’émission annuelle débute le mardi 4 octobre 2022 à 21 h HE / PT.

“Je suis honorée de recevoir et d’accepter le prix I Am Hip Hop 2022 présenté par BET”, a déclaré Trina. “En tant que légende avec plus de 20 ans dans l’industrie de la musique, la cohérence et l’unité ont contribué à mon pouvoir Rockstarr en tant que femcee. Je crois que lorsqu’une femme gagne, que ce soit devant la caméra ou dans les coulisses, nous GAGNEONS tous. Continuons à gagner !”

Vice-président exécutif des émissions spéciales, de la programmation musicale et de la stratégie musicale de BET Connie Orlando fait écho à ses sentiments.

“Trina est une artiste hip-hop aux multiples talents qui a défini les tendances culturelles et continue de se passionner pour redonner à sa communauté”, a déclaré Orlando. “Elle a ouvert la voie à plusieurs artistes, et nous sommes impatients d’honorer son impact et son héritage sur la plus grande scène du hip hop, les BET Hip Hop Awards 2022.”

Que pensez-vous des débuts de Trina en lutte professionnelle? Pensez-vous qu’elle devrait faire plus de camées? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil sur Twitter sur le camée AEW de Trina sur le dos.