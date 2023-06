Le cambrioleur d’une boulangerie de Vancouver a appelé plus tard pour s’excuser auprès du propriétaire

Commentez cette histoire Commentaire

Emma Irvine a promené son berger allemand dans son quartier de Vancouver lundi alors qu’elle tentait de décompresser des événements récents. Trois jours plus tôt, un homme est entré par effraction dans sa pâtisserie, Sweet Something, et a volé une demi-douzaine de cupcakes. Il a laissé derrière lui des fragments de verre brisé de la porte d’entrée. « Cette entreprise a été comme un travail d’amour, de sang, de sueur et de larmes », a déclaré Irvine au Washington Post. « Que ces choses arrivent à votre entreprise, c’est toujours difficile ; c’est un morceau de toi.

Mais alors qu’Irvine promenait son chien, son collègue a appelé. Le voleur avait appelé le magasin et demandé à parler à Irvine.

Plus tard dans la journée, lorsqu’elle a rappelé l’homme, Irvine a commencé à se sentir à l’aise pendant la conversation d’environ 10 minutes. Le cambrioleur s’est excusé pour ce qu’il a appelé une erreur stupide et a dit qu’il paierait pour les cupcakes et les réparations de la porte d’entrée.

Irvine a demandé à la police de ne pas porter plainte.

« J’avais beaucoup d’empathie et de sympathie pour ce gars », a déclaré Irvine. « Vous pouvez dire que c’est un jeune garçon qui a fait une erreur, et nous faisons tous des erreurs. »

Irvine, 26 ans, a relaté les événements dans TikToks qui ont depuis reçu plus de 2 millions de vues.

Le 26 mai, un homme qui semblait être dans la vingtaine s’est présenté à Sweet Something vers 3 heures du matin et est resté à l’extérieur pendant environ 30 minutes, selon le service de police de Vancouver. Ensuite, il a donné un coup de pied à la porte d’entrée, brisant la vitre et s’est accroupi dans le trou qu’il a créé pour entrer dans le magasin, a indiqué la police.

À l’intérieur, l’homme s’est assis quelques minutes, s’est levé pour aller aux toilettes, a essayé d’essuyer les éclats de verre de la porte et a pris des selfies sur le magasin. téléphone portable, vidéo de surveillance montrée. Après être resté environ 30 minutes, l’homme a attrapé six cupcakes au chocolat et au champagne dans le réfrigérateur – d’une valeur d’environ 30 $ – et est parti, a indiqué la police.

Quelques heures plus tard, la mère d’Irvine est passée devant le magasin et a appelé sa fille pour lui annoncer la nouvelle. Irvine a dit que son cœur s’était effondré.

Avant d’ouvrir la petite entreprise en février 2018, Irvine a longuement réfléchi à ce à quoi elle voulait que la boutique ressemble, jusqu’à son papier peint rose et blanc. Le magasin a survécu à une baisse d’activité – et à un précédent cambriolage – pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré Irvine.

Quand Irvine est arrivée au magasin vendredi et a visionné la vidéo de surveillance de l’effraction, elle n’a pas pu s’empêcher de rire. Elle pensait que l’homme avait dû ressentir des remords depuis qu’il avait essayé de nettoyer les morceaux de verre.

« Je pense qu’il voulait juste de délicieux cupcakes », a déclaré Irvine.

Pourtant, Irvine a dû réparer le gâchis. Elle a signalé le crime à la police et a appelé sa compagnie d’assurance. Elle a utilisé un grand morceau de bois pour couvrir la porte.

Le voleur portait des lunettes de soleil orange dans les trois selfies qu’il a capturés. Essayant de plaisanter sur la situation, Irvine a cuit des biscuits au sucre sous la forme de lunettes de soleil orange samedi. Elle a placé les biscuits sur des cupcakes au chocolat et au champagne et les a commercialisés auprès des clients sous le nom de cupcakes « Crime of Passion ».

Lundi, le voleur a appelé pour parler à Irvine. Il a dit qu’il paierait les réparations de la porte d’environ 850 $ et a proposé d’offrir à Irvine ses lunettes de soleil orange. Il lui a dit que les cupcakes étaient délicieux.

« Cela a en quelque sorte fermé le chapitre », a déclaré Irvine. «Vous humanisez la personne à l’autre bout du fil. Ce n’est pas très courant que quelqu’un appelle et dise : « Je suis désolé d’avoir fait ça ».

La police a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée, mais qu’elle enquêtait toujours sur l’incident.

Le cambriolage a aidé les affaires, a déclaré Irvine. Alors que le magasin desservait généralement sa communauté de Vancouver, Irvine a déclaré que de nombreux clients avaient récemment commandé aux États-Unis.

Mercredi, des réparateurs ont réparé la porte d’entrée, ce qui, espère Irvine, conclut la saga. Un jour, Irvine et le voleur espèrent se rencontrer au magasin pour rire de l’incident autour de cupcakes.