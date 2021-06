Le cambodgien primé «Hero Rat» Magawa prend sa retraite après 5 ans à renifler des mines terrestres et des explosifs

Après cinq années passées à détecter les mines terrestres et les munitions non explosées au Cambodge, Magawa prend sa retraite. Le rat géant africain en poche a été le rongeur le plus efficace entraîné et supervisé par une organisation à but non lucratif belge, APOPO, pour trouver des mines terrestres et alerter ses manipulateurs humains afin que les explosifs puissent être retirés en toute sécurité.

Magawa a déminé plus de 141 000 mètres carrés (1,5 million de pieds carrés) de terrain, l’équivalent d’une vingtaine de terrains de football, reniflant 71 mines terrestres et 38 engins non explosés, selon APOPO. Et pour la première fois, il a remporté l’année dernière le meilleur prix civil décerné par une organisation caritative britannique pour la bravoure animale, un honneur jusqu’à présent exclusivement réservé aux chiens.

« Bien qu’encore en bonne santé, il a atteint l’âge de la retraite et commence clairement à ralentir », a déclaré APOPO. « C’est l’heure. » Alors que de nombreux rongeurs peuvent être entraînés à détecter les odeurs et travailleront à des tâches répétitives pour des récompenses alimentaires, APOPO a décidé que les rats géants africains en poche étaient les mieux adaptés au déminage car leur taille leur permet de traverser les champs de mines sans déclencher les explosifs – et de le faire beaucoup plus vite que les gens. Ils vivent également jusqu’à huit ans.

Magawa fait partie d’une cohorte de rats élevés à cet effet. Il est né en Tanzanie en 2014 et a déménagé en 2016 dans la ville de Siem Reap, au nord-ouest du Cambodge, où se trouvent les célèbres temples d’Angkor, pour commencer sa carrière de renifleur de bombes. APOPO travaille également avec des programmes en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique pour éliminer des millions de mines laissées par les guerres et les conflits.

Plus de 60 millions de personnes dans 59 pays continuent d’être menacées par les mines terrestres et les munitions non explosées. En 2018, les mines terrestres et autres restes de guerre ont tué ou blessé 6 897 personnes, selon le groupe.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici