Le Cambodge va mettre fin au verrouillage de la capitale malgré la notification d’infections à Covid-19 record et l’avertissement de l’OMS sur un risque de «  surtension  »

La décision de supprimer les mesures de verrouillage a été suivie d’un avertissement du gouverneur adjoint de Phnom Penh selon lequel les résidents «Ne devrait pas être négligent» faire preuve de prudence malgré l’assouplissement des mesures.

Le gouvernement a levé les restrictions dans certaines parties du Cambodge après que les résidents soient devenus frustrés par la façon dont le verrouillage les avait empêchés de gagner de l’argent ou d’accéder à des vivres, avec des emplois et des marchés fermés en raison des mesures sanitaires.

Cependant, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la région, Li Ailan, a averti que le Cambodge pourrait aller trop vite et que la levée des restrictions pourrait entraîner « Une poussée possible. »

Les barricades de rue dans les zones jaunes où les taux d’infection sont plus faibles ont été supprimées, de sorte que la circulation et les piétons peuvent à nouveau se déplacer librement, tandis que les zones rouge et orange avec des taux plus élevés restent bloquées pendant une semaine supplémentaire, jusqu’au 12 mai.

Le nombre de cas et les décès ont continué de grimper pour atteindre des niveaux records au Cambodge ces derniers temps, les données fournies à l’OMS le 26 avril faisant état de 4545 nouvelles infections – plus élevées dans le pays que n’importe quel point précédent de la pandémie – et 29 décès au cours des sept derniers jours .

Le pays de 16,9 millions d’habitants n’a en grande partie pas été affecté par le virus jusqu’au début de 2021, lorsque le nombre de cas et les décès ont commencé à augmenter. Pour aider à lutter contre Covid-19, les responsables cambodgiens ont lancé un programme de vaccination plus tôt cette année, avec plus de 2 millions de doses déjà administrées et 1,5 million de plus devant arriver de Chine plus tard en mai.

