Le Cambodge va envoyer des démineurs pour aider à former les Ukrainiens

Le Cambodge est devenu l’un des pays les plus minés au monde pendant près de trois décennies de guerre qui s’est terminée en 1998, entraînant de grands risques pour les civils, en particulier dans les zones rurales. Depuis lors, un grand nombre de mines et d’autres engins non explosés ont été enlevés et détruits, réduisant considérablement le nombre de victimes. Les démineurs cambodgiens sont devenus parmi les plus expérimentés au monde et, au cours de la dernière décennie, plusieurs milliers ont été envoyés sous les auspices des Nations Unies pour travailler en Afrique et au Moyen-Orient.