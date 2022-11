Le Cambodge va envoyer des démineurs pour aider à former les Ukrainiens

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a accepté d’envoyer des démineurs pour aider à former les Ukrainiens au déminage posé par les forces russes lors de leur invasion, a annoncé mercredi le ministère des Affaires étrangères.

Hun Sen s’est engagé à envoyer des formateurs, en collaboration avec le Japon, lors d’une conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le Cambodge est devenu l’un des pays les plus minés au monde pendant près de trois décennies de guerre qui s’est terminée en 1998, entraînant de grands risques pour les civils, en particulier dans les zones rurales. Depuis lors, un grand nombre de mines et d’autres engins non explosés ont été enlevés et détruits, réduisant considérablement le nombre de victimes. Les démineurs cambodgiens sont devenus parmi les plus expérimentés au monde et, au cours de la dernière décennie, plusieurs milliers ont été envoyés sous les auspices des Nations Unies pour travailler en Afrique et au Moyen-Orient.

Heng Ratana, directeur général du Centre cambodgien d’action contre les mines, a déclaré dans un message sur Facebook qu’après consultation avec ses partenaires japonais, son agence enverrait sa première équipe en Ukraine début décembre, et une deuxième équipe pourrait être envoyée au premier trimestre de L’année prochaine.

Zelenskyy a accueilli favorablement l’offre des démineurs, et lui et Hun Sen ont convenu de nommer des ambassadeurs dans le pays de l’autre, selon le communiqué du ministère.

Plusieurs autres pays, dont les États-Unis et l’Allemagne, ont déjà fourni à l’Ukraine une assistance en matière de déminage.

Dans un geste inhabituel pour une nation qui s’aligne généralement sur d’autres anciens membres du bloc socialiste, comme la Russie et la Chine, Hun Sen a condamné l’invasion de l’Ukraine par Moscou, déclarant que “le Cambodge est toujours contre tout pays qui envahit un autre pays”.

Le Cambodge était l’un des près de 100 pays membres de l’ONU qui ont coparrainé une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Deux des voisins du Cambodge qui faisaient également partie du bloc socialiste, le Vietnam et le Laos, se sont abstenus. Plus récemment, Hun Sen a condamné l’annexion du territoire ukrainien par la Russie et, selon le communiqué du ministère, s’est dit préoccupé par les récentes attaques contre Kyiv et d’autres villes d’Ukraine.

Human Rights Watch, basé à New York, dans un rapport publié en juin, a accusé la Russie d’utiliser des mines terrestres “qui causent des pertes et des souffrances civiles, ainsi que des perturbations de la production alimentaire”.

“La Russie est la seule partie au conflit connue pour avoir utilisé des mines antipersonnel interdites, tandis que la Russie et l’Ukraine ont utilisé des mines antivéhicule”, a-t-il déclaré.

The Associated Press