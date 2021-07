Le Cambodge s’apprête à verrouiller huit provinces frontalières avec la Thaïlande qui ont enregistré le plus grand nombre de cas et de décès de Covid

Le Cambodge lancera un verrouillage dans huit provinces sur sa frontière commune à partir de minuit jeudi dans le but d’empêcher les cas de coronavirus en provenance de Thaïlande d’affluer dans le pays. Le Premier ministre a ordonné le verrouillage tard mercredi « empêcher la propagation communautaire du virus delta Covid-19 » au Cambodge. Les huit provinces frontalières touchées sont Koh Kong, Siem Reap, Pailin, Pursat, Battambang, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey et Preah Vihear.

Dues jusqu’au 12 août, les mesures verront les points frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande fermés, sauf pour le transport de marchandises et en cas d’urgence. Les citoyens des huit régions sont soumis à un mandat strict de séjour à domicile, les rassemblements de groupe étant temporairement interdits. La conduite des affaires a également été interrompue.

Alors que le verrouillage du Cambodge se profile, la Thaïlande a enregistré un nombre record de cas et de décès quotidiens de coronavirus. Jeudi, il a enregistré 17 669 nouvelles infections positives en une journée, avec 165 personnes ayant succombé au virus. Les nouveaux chiffres portent le nombre total de cas à plus de 561 000 infections et 4 562 décès.

Le Cambodge a bien résisté aux poussées antérieures de coronavirus, jusqu’à ce que les cas commencent à augmenter en février, avec une augmentation exponentielle à partir d’avril. Depuis le déclenchement de la pandémie l’année dernière, le pays d’Asie du Sud-Est a enregistré plus de 75 900 cas et 1 350 décès.

