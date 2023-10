Le Cambodge ouvre un nouvel aéroport international près de l’historique Angkor Wat

Les opérations commerciales ont débuté lundi dans le plus récent et le plus grand aéroport du Cambodge, conçu pour servir de porte d’entrée modernisée vers la principale attraction touristique du pays, le complexe séculaire du temple d’Angkor Wat, dans la province de Siem Reap, au nord-ouest du pays.

Un vol de Bangkok Airways en provenance de Thaïlande a été le premier à atterrir, avec 16 vols supplémentaires prévus pour le premier jour d’exploitation à l’aéroport international de Siem Reap-Angkor.

L’aéroport, qui a été construit au coût d’environ 1,1 milliard de dollars sur 1 730 acres de terrain à environ 40 km à l’est d’Angkor Wat, possède une piste de 11 810 pieds de long. La construction a commencé en 2020 pour remplacer l’ancien aéroport, à environ 5 km du site du temple, qui est mis hors service en partie par crainte que les vibrations des vols fréquents n’endommagent les fondations des temples.

Le nouvel aéroport peut accueillir 7 millions de passagers par an, et il est prévu de l’augmenter pour accueillir 12 millions de passagers par an à partir de 2040. Il a été construit dans le cadre d’un programme de construction-exploitation-transfert (BOT) de 55 ans entre le Cambodge et la Chine.

Selon le ministère du Tourisme, le Cambodge a accueilli quelque 3,5 millions de touristes internationaux au cours des huit premiers mois de 2023, tandis que pour l’ensemble de 2019 – la dernière année avant la pandémie de coronavirus – il a accueilli quelque 6,6 millions de visiteurs étrangers. Le tourisme est considéré comme l’un des principaux piliers de l’économie cambodgienne.

Le vice-Premier ministre Vongsey Vissoth, qui a présidé la cérémonie marquant le début des opérations, a déclaré que le nouvel aéroport serait officiellement inauguré le 16 novembre par le Premier ministre Hun Manet et de hauts responsables chinois.

Un autre aéroport financé par la Chine est en cours de construction pour un coût de 1,5 milliard de dollars pour desservir la capitale Phnom Penh. Le nouvel aéroport international de Phnom Penh, officiellement connu sous le nom d’aéroport international de Techo, s’étend sur 6 425 acres et devrait être achevé en 2024.