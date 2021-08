Le Cambodge lancera un programme de rappel de Covid mélangeant le vaccin d’AstraZeneca avec des vaccins chinois

Les Cambodgiens qui ont déjà été injectés avec le vaccin Sinopharm ou Sinovac recevront une dose de celui produit par Oxford-AstraZeneca, tandis que ceux inoculés avec AstraZeneca recevront celui de Sinovac, a annoncé dimanche le Premier ministre Hun Sen. Les préparatifs sont en cours pour le programme de troisième dose, et le gouvernement a ordonné au ministère de la Santé d’acheter davantage de vaccins développés à Oxford, a rapporté le Khmer Times. Jusqu’à un million de travailleurs de première ligne auront la priorité pour les injections de rappel.

Défendant l’initiative de la critique des vaccins chinois venant de certains milieux, le Premier ministre a déclaré que, «Peu importe ce que tout le monde dit”, plus de 1,5 milliard de doses ont été administrées au peuple chinois, et bien d’autres millions distribués comme aide étrangère sans problème. Il n’y a personne au Cambodge »gisant mort dans les rues comme dans d’autres pays« , a rapporté Hun Sen selon les médias locaux, ajoutant qu’il avait déclaré que la campagne de vaccination serait achevée cette année, plus tôt que prévu. Jusqu’à présent, quelque 11,8 millions de doses ont été administrées aux Cambodgiens, avec un peu plus de 28% de sa population ayant été complètement vaccinée.

La vaccination des adolescents âgés de 12 à 17 ans a également été lancée dans ce pays d’Asie du Sud-Est, les autorités décrivant cette décision comme une étape importante dans le renforcement de l’immunité contre le virus mortel. Le Premier ministre a déclaré que sa nation devait apprendre à vivre avec Covid-19.

Cette semaine, le Cambodge a imposé un verrouillage dans ses huit provinces frontalières de la Thaïlande, dans le but d’empêcher une vague de la variante Delta de se propager. La Thaïlande fait désormais face à un pic de cas de coronavirus, enregistrant certains de ses plus grands nombres de nouvelles infections quotidiennes depuis le début de la pandémie. Parallèlement à des mesures de verrouillage strictes supplémentaires, la Thaïlande a annoncé que, pour renforcer la protection vaccinale, elle mélangerait désormais les doses d’AstraZeneca et de Sinovac.

La Russie a également révélé des plans pour tester l’efficacité de l’approche «vaccin-cocktail». Des essais cliniques devraient bientôt commencer pour combiner les vaccins Sputnik V et AstraZeneca produits dans le pays, tous deux étant des vaccins à adénovirus vecteurs à deux composants. Cependant, le plan est loin d’être approuvé à l’échelle nationale, avec seulement 150 volontaires s’étant jusqu’à présent proposés pour participer aux essais, qui devraient durer jusqu’en mars de l’année prochaine.

Bien qu’il existe des études suggérant que le mélange de vaccins pourrait s’avérer efficace pour lutter contre les mutations, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre cette pratique. « C’est un peu une tendance dangereuse ici. Nous sommes dans une zone sans données ni preuves. Il existe des données limitées sur le mix and match« , a déclaré son scientifique en chef Soumya Swaminathan en juillet, ajoutant que les injections de rappel n’étaient pas non plus nécessaires pour le moment.

Plusieurs pays ont néanmoins déjà mis en place des campagnes de rappels. Suite aux inquiétudes concernant la baisse de l’efficacité du vaccin au fil du temps, Israël a lancé cette semaine un programme de rappel pour les personnes de plus de 60 ans, avec son président, Isaac Herzog, parmi les premiers à recevoir la troisième dose d’un vaccin Pfizer. En Russie, plusieurs régions ont commencé à revacciner les citoyens qui ont reçu leur deuxième vaccin il y a plus de six mois et souhaitent augmenter leur niveau d’anticorps. Des doses de rappel seraient également en préparation au Royaume-Uni et aux États-Unis, ces derniers ayant récemment acheté 200 millions de doses de vaccin Pfizer.

