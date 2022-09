PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Des militants cambodgiens et d’anciens députés de l’opposition accusés d’avoir tenté d’aider un candidat politique en exil à rentrer chez lui ont été jugés jeudi pour trahison, avec peu d’accusés présents.

L’ancien chef de l’opposition Sam Rainsy et plusieurs hauts dirigeants du Parti de sauvetage national du Cambodge dissous figuraient parmi les absents, soit en exil, soit cachés pour échapper à ce qu’ils considèrent comme une persécution politique. Seuls trois des 37 accusés se sont présentés à l’audience devant le tribunal municipal de Phnom Penh, a déclaré l’avocat de la défense Sam Sokong.

Le CNRP a été dissous juste avant les élections générales de 2018 par un tribunal qui a jugé que le parti d’opposition avait comploté pour renverser le Premier ministre Hun Sen, dont le régime autoritaire l’a maintenu au pouvoir pendant 37 ans. On pense généralement que les tribunaux cambodgiens sont sous l’influence de Hun Sen, et la dissolution du principal rival de son parti a permis à son parti de balayer tous les sièges à l’Assemblée nationale.

Les 37 accusés ont été inculpés de complot en vue de commettre une trahison et pourraient être condamnés à une peine de cinq à dix ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Les accusations étaient principalement liées à l’organisation du voyage de retour avorté en janvier 2021 de Mu Sochua, l’ancien chef adjoint du CNRP.

C’était la deuxième fois que des dirigeants de partis d’opposition en exil étaient contrecarrés dans leurs tentatives de rejoindre la lutte politique dans leur pays.

En novembre 2019, Sam Rainsy, le co-fondateur du parti, a cherché à rentrer d’exil avec plusieurs collègues mais a été bloqué par le gouvernement. Il est en exil depuis 2016 pour éviter de purger une peine de prison pour une condamnation pour diffamation qui, selon lui, était politiquement motivée et depuis lors, il a dû faire face à de nombreuses autres contestations judiciaires.

Le procès en cours est le troisième des trois que le Cambodge a tenus concernant les retours manqués des dirigeants de l’opposition, les près de 130 accusés étant répartis en trois groupes pour des raisons de gérabilité. La plupart des accusés, cependant, ne se sont jamais présentés au tribunal.

En mars, le tribunal a reconnu coupables 21 personnes et les a condamnées à cinq à dix ans de prison pour trahison et complot en vue de commettre une trahison et incitation à commettre un crime. Parmi les condamnés figuraient Sam Rainsy, son épouse Tioulong Saumura, six anciens législateurs et sympathisants ordinaires du parti.

Le même tribunal a condamné en juin un avocat cambodgien américain, Theary Seng, et 60 partisans de l’opposition pour trahison, en prononçant des peines de prison allant de cinq à huit ans.

Dans les deux procès précédents, les accusés étaient accusés d’avoir aidé à organiser le voyage de retour avorté de Sam Rainsy en 2019.

La date du troisième verdict n’était pas connue.

Sopheng Cheang, Associated Press