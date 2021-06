Le Cambodge déploie un nouveau lot de recrues de rats pour détecter les mines terrestres

Le Cambodge a déployé sa prochaine génération de rats recrues pour détecter les mines terrestres dans le cadre des efforts visant à stimuler les opérations de déminage dans un pays en proie depuis des décennies à des munitions non explosées (UXO). Vingt rats géants africains en poche ont été récemment importés de Tanzanie et ont subi un entraînement intensif. « Ils sont tous faciles à travailler avec eux et ils ne se soucient pas de savoir qui sont leurs maîtres », a déclaré le maître So Malen, lors d’un exercice vendredi pour sept recrues dans la province de Preah Vihear, frontalière de la Thaïlande.

« N’importe lequel d’entre nous peut être leur maître et surtout, ils ne mordent pas. »

Marqué par des décennies de guerre civile, le Cambodge est l’un des pays les plus minés au monde, avec plus de 1 000 km² (621 miles carrés) de terres encore contaminées.

Il compte parmi le plus grand nombre d’amputés par habitant, avec plus de 40 000 personnes qui ont perdu des membres à cause des explosifs.

Le nouveau lot de rats remplace un groupe récemment retraité qui comprend Magawa, qui a trouvé 71 mines terrestres et 28 UXO au cours de sa carrière de cinq ans, selon APOPO, une organisation internationale spécialisée dans la détection des mines terrestres et de la tuberculose.

Magawa a reçu l’année dernière une médaille d’or du People’s Dispensary for Sick Animals de Grande-Bretagne pour « sa bravoure et son dévouement au devoir ».

Handler So Malen a déclaré que les rats avaient un odorat extraordinaire qui garantissait des résultats, et que tout ce qui les séparait était leur rythme de travail.

« La petite différence est que Magawa est un rat héros qui a travaillé plus vite que les autres », a déclaré So Malen.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici