Le Cambodge dénonce les sanctions américaines contre l’un de ses plus grands magnats impliqué dans le travail forcé

PHNOM PENH, Cambodge — Le Cambodge a dénoncé vendredi les sanctions américaines récemment imposées à l’un des plus grands magnats du pays, impliqué dans Allégations de travail forcé, de traite d’êtres humains et d’escroqueries lucratives en ligne.

Le ministère cambodgien des Affaires étrangères a exprimé ses « profonds regrets face à la décision injuste » de sanctionner Ly Yong Phat et a suggéré que cette action pourrait nuire aux relations bilatérales. Ly Yong Phat, l’un des hommes les plus riches du Cambodge, est également sénateur cambodgien et membre dirigeant du Parti du peuple cambodgien au pouvoir. Le Premier ministre Hun Manet.

Le département du Trésor américain a imposé jeudi des sanctions à Ly Yong Phat et à cinq de ses entreprises « pour leur rôle dans de graves violations des droits de l’homme liées au traitement de travailleurs soumis au travail forcé dans des opérations d’escroquerie à l’investissement en ligne ».

« Les victimes contraintes de se lancer dans des escroqueries en matière d’investissement en monnaie virtuelle et d’autres stratagèmes en ligne sont souvent attirées par des emplois frauduleux et des promesses de logement gratuit », indique le communiqué. « Au lieu de cela, elles se retrouvent obligées de mener des opérations frauduleuses pour des organisations criminelles dans des conditions de travail et de vie effroyables. »

La décision de Washington, qui bloque tous les actifs de Ly Yong Phat aux États-Unis et interdit aux entités américaines de faire des affaires avec lui, reflète une inquiétude croissante face à la cybercriminalité, notamment de la part de L’Asie du Sud-Est et le Cambodge en particulier.

Le Cambodge a été le théâtre de cyberescroqueries qui incluent « « abattage de porcs », un terme qui fait référence au fait de gagner la confiance des victimes via des applications de rencontre ou d’autres sites et en les orientant vers de faux investissements. La cryptomonnaie est souvent utilisée dans de tels stratagèmes pour les rendre plus difficiles à arrêter.

Le ministère cambodgien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la décision du Trésor était « basée sur des informations non confirmées faisant état de travail forcé lié à des escroqueries à l’investissement en ligne », ainsi que « motivée politiquement » et « contraire à l’esprit de renforcement de notre coopération bilatérale et de notre confiance mutuelle ».

Les relations entre le Cambodge et les États-Unis sont depuis longtemps tendues en raison des critiques de Washington concernant la répression politique et les violations des droits de l’homme présumées par le gouvernement, ainsi que de ses relations étroites avec la Chine.

En juin, Visite du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Phnom Penh et ses rencontres avec des responsables cambodgiens ont suggéré le début d’un dégel dans les relations entre les deux pays.

Le communiqué de vendredi indique également que le rapport du Trésor « ne parvient pas à fournir une représentation équilibrée et précise de l’engagement indéfectible du Cambodge en faveur des droits de l’homme, de l’application de la loi et de ses efforts déterminés pour lutter contre la traite des êtres humains et le travail forcé ».

Il a également salué le rôle de Ly Yong Phat « dans l’avancement du développement socio-économique du Cambodge au fil des décennies » par l’intermédiaire de son groupe LYP.

Bien que Ly Yong Phat lui-même n’ait pas été accusé de trafic d’êtres humains, un casino géré par son entreprise a été perquisitionné au moins deux fois, et à chaque fois, les autorités ont secouru des personnes qui avaient été forcées de travailler là-bas dans des escroqueries de centre d’appels et d’autres activités illicites, a rapporté l’Associated Press en mai.

Les victimes ont déclaré avoir été attirées au O-Smach Resort, une propriété appartenant au groupe LYP, avec de fausses opportunités d’emploi, avoir leurs téléphones et leurs passeports confisqués à leur arrivée et avoir été forcées de travailler dans des opérations frauduleuses.

Les victimes ont également déclaré avoir été battues, soumises à des décharges électriques, obligées de payer une lourde rançon ou menacées d’être vendues à d’autres gangs d’escroqueries en ligne.

Peck a fait son reportage depuis Bangkok.