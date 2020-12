Les élèves du Cambodge découvriront les dangers et les lois entourant la traite des êtres humains à partir d’un programme mis à jour à partir de 2021, ont déclaré des responsables.

Le pays d’Asie du Sud-Est – qui fait face à des sanctions américaines s’il n’améliore pas son bilan de la traite des êtres humains d’ici l’année prochaine – ajoutera des leçons pour les élèves du primaire et du secondaire, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Éducation.

« Espérons que les élèves apprennent les moyens de mettre fin à la traite des êtres humains à l’école et parmi les jeunes », a déclaré Ros Soveacha à la Fondation Thomson Reuters.

Le trafic sexuel sera un objectif spécifique des nouvelles leçons, qui couvriront également les infractions liées aux drogues et d’autres crimes, a-t-il déclaré.

Plus de 260000 des 16 millions d’habitants du Cambodge sont pris au piège de l’esclavage moderne, selon le Global Slavery Index de la Walk Free Foundation basée en Australie, dont beaucoup sont des enfants.

Des milliers d’autres seraient victimes de la traite internationale, y compris des femmes forcées de se marier en Chine – une tendance qui a doublé pendant la coronavirus pandémie, selon les militants.

La pandémie a également donné lieu à une nouvelle vague de trafic vers la Thaïlande, où plus d’un million de Cambodgiens travaillent illégalement, dont des milliers pris au piège de la servitude pour dettes dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’industrie.

Les nouvelles leçons aideront les élèves à comprendre les différentes formes de traite des êtres humains, le rôle des écoles et des communautés dans la prévention, ainsi que les lois et droits pertinents, a déclaré le directeur adjoint de l’agence de lutte contre la traite du gouvernement cambodgien.

«L’éducation fait partie de la prévention», a déclaré Chou Bun Eng, dont le bureau a élaboré les leçons avec le ministère de l’Éducation et formera les enseignants à les dispenser.

« Si les gens hésitent encore … à protéger les personnes vulnérables, alors il n’y a aucun moyen d’arrêter les dégâts. »

Les militants ont salué l’initiative, mais ont déclaré qu’elle ne serait efficace que si les leçons approchaient des mécanismes de la traite.

Une attention particulière devrait être accordée aux provinces frontalières, où les enfants sont de plus en plus ciblés par des «courtiers» pour l’exploitation par le travail et les mariages forcés, a déclaré Chan Saron, responsable de programme à l’association caritative anti-traite Chab Dai.

« Les enfants ont besoin de connaître les détails: quelles sont les astuces des courtiers? Qu’est-ce que le mariage forcé? Quelle est la réalité de la situation en Chine, en Thaïlande ou au Vietnam? » il a dit.

« Il existe toujours de nouvelles formes de trafic, mais si nous pouvons enseigner ces choses aux enfants, ils seront beaucoup plus sûrs. »