Le calme revient dans l’enclave rebelle syrienne après des combats meurtriers

Une trêve contre la Turquie a ramené le calme dans le nord-ouest de la Syrie.

Les groupes rebelles rivaux ont accepté un accord de paix samedi.

Les groupes ont convenu de retirer leurs forces et de démanteler leur présence militaire dans les centres urbains.

Le calme a régné dimanche dans le nord-ouest de la Syrie contrôlé par les rebelles, un jour après qu’une trêve négociée par la Turquie ait mis fin à des affrontements sanglants entre factions rivales qui risquaient de provoquer une guerre intestine plus large entre les opposants au régime du président Bachar al-Assad, ont déclaré des habitants et des rebelles.

Le principal groupe rebelle djihadiste Hayat Tahrir al Sham (HTS), répertorié comme terroriste par les États-Unis, la Turquie et d’autres, a forcé samedi des factions de l’armée nationale d’opposition soutenue par la Turquie à accepter un accord de paix qui a étendu son emprise sur le dernier grand rebelle enclave, disaient-ils.

Dans le cadre de l’accord initial, le HTS a retiré ses forces de la ville d’Afrin, dans la province nord d’Alep, dans laquelle il est entré jeudi dernier, en échange d’un engagement de ses adversaires à œuvrer pour une administration civile unifiée qui apporterait la stabilité et mettrait fin à l’anarchie.

Les deux principales factions rebelles, Shamia Front et Jaish al Islam, qui opèrent sous l’égide du Troisième corps de l’armée nationale, ont également convenu de retourner sur leurs lignes de front et de démanteler une présence militaire dans les centres urbains, ont indiqué les négociateurs.

L’accord a marqué de nouveaux gains pour le groupe djihadiste qui cherche depuis longtemps à jouer un rôle économique et sécuritaire plus large dans les régions du nord de la Syrie au-delà de son fief dans la ville très peuplée d’Idlib, ont déclaré des sources rebelles et des experts djihadistes.

Wael Olwan, ancien responsable de l’opposition syrienne et chercheur au Jusoor Center for Studies d’Istanbul, a déclaré :

Dans les dernières batailles après son contrôle d’Afrin, HTS a désormais un rôle de sécurité important par rapport à ce qu’il avait. Il aspire également à se développer davantage.

Des sources rebelles ont déclaré que l’accord rapproche Mohammad al Golani, le chef de Hayat Tahrir al Sham, de son objectif d’étendre à d’autres régions une administration civile qui gère désormais efficacement les services publics de la région d’Idlib dans le but de se débarrasser de l’ancien al-Qaïda syrien. l’image militante de la ramification.

La Turquie est le principal bailleur de fonds des principales factions rebelles.

Sa forte présence militaire dans le nord-ouest de la Syrie a empêché la Russie et Damas de s’emparer de la zone d’opposition restante. La Turquie a intensifié son intervention pour mettre fin aux combats qui ont fait des dizaines de morts, a déclaré un haut commandant rebelle qui a requis l’anonymat.

La Turquie craint que l’emprise de HTS sur une grande partie de l’enclave insurrectionnelle ne donne à Moscou les mains libres pour renouveler les bombardements incessants d’une région habitée par plus de trois millions de Syriens déplacés qui ont fui le régime d’Assad sous prétexte de combattre les djihadistes purs et durs.

Des avions de combat russes ont frappé dimanche Kafr Jana, un village qui a été le théâtre de certains des combats les plus violents entre rebelles, dans un message de Moscou indiquant qu’il frappera en toute impunité des zones qui relèvent désormais de l’influence plus large du groupe djihadiste, deux rebelles ont dit les commandants.