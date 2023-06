Le calme revient dans la Russie de Poutine après que Prigozhin a organisé la révolte du groupe Wagner

Commentez cette histoire Commentaire

DNIPRO, Ukraine – Une mesure de calme est revenue en Russie dimanche avec un air d’incertitude après que la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine ait rebondi chez lui avec une mutinerie armée et une brève menace de guerre civile. Un décret d’urgence « anti-terroriste » est resté en vigueur à Moscou, mais la trêve du Kremlin avec le chef mercenaire Yevgeniy Prigozhin a également semblé tenir après le retrait des forces de son groupe Wagner d’un quartier général militaire régional dans le sud de la Russie. Les mercenaires se sont emparés d’installations clés à Rostov-sur-le-Don et dans d’autres villes avant de se lancer samedi dans une attaque éclair vers Moscou.

Que vient-il de se passer en Russie ? La crise wagnérienne, expliquée.

La colonne rebelle est arrivée juste avant la capitale après qu’un accord a été conclu par un intermédiaire improbable : le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dont le pays est devenu tout sauf un État client de la Russie. Plus tôt ce mois-ci, Moscou a déclaré avoir stationné des armes nucléaires tactiques sur son sol.

Les habitants ont applaudi lorsque les mercenaires du groupe Wagner ont quitté le quartier général du district militaire sud de la Russie dans la ville de Rostov-sur-le-Don le 24 juin. (Vidéo : Reuters)

Une vidéo vérifiée sur les réseaux sociaux a montré Prigozhin et ses combattants quittant le quartier général du district militaire sud à Rostov-sur-le-Don samedi soir avec peu de résistance. Leur retrait de Voronezh – à environ 300 miles au sud de Moscou – a été confirmé dimanche par des responsables régionaux qui ont posté sur Telegram.

Prigozhin a présenté son expédition extraordinaire comme un effort pour redresser le cours de la guerre en Ukraine et forcer le changement par une confrontation dirigée uniquement contre les dirigeants militaires russes, et non contre Poutine lui-même. Les deux hommes étaient autrefois de proches alliés, et les analystes ont déclaré que la critique directe et souvent profane de Prigozhin des forces régulières russes avait été autorisée par Poutine comme un moyen d’exprimer sa frustration face à la trajectoire de la guerre.

Mais la rébellion représentait également la plus grande menace pour Poutine depuis qu’il a pris le pouvoir en Russie il y a plus de deux décennies.

Après une brève rébellion armée, un convoi de mercenaires revient de Moscou

Dans une allocution d’urgence à la nation samedi, Poutine a qualifié la rébellion de « coup de poignard dans le dos » et de « trahison » qui menaçait d’annuler les gains durement acquis de la Russie en Ukraine, et il a promis de punir sévèrement ceux qui l’ont dirigée – seulement pour conclu un accord avec Prigozhin moins de 24 heures plus tard.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Poutine avait « très peur » et se cachait probablement après le soulèvement de Wagner, lors de son discours nocturne du 24 juin. (Vidéo : Reuters)

Les dirigeants mondiaux ont eu du mal à évaluer la signification et l’impact potentiel de la rébellion de Prigozhin sur le cours de la guerre, et comment – le cas échéant – l’armée ukrainienne avait tenté de profiter de l’épisode chaotique de samedi à l’intérieur des frontières russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s’exprimant en russe lors de son allocution nocturne, a déclaré : « L’homme du Kremlin a manifestement très peur et se cache probablement quelque part, sans se montrer. Je suis sûr qu’il n’est plus à Moscou.

Alors que la révolte en Russie s’apaise, les États-Unis et leurs alliés se préparent à la suite

Des rumeurs ont également circulé en Russie selon lesquelles Poutine aurait fait sortir un jet privé du pays, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine était resté au Kremlin pendant la crise. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, dans une mise à jour régulière sur l’état d’avancement des combats, a déclaré que les forces nationales avaient progressé dans plusieurs directions sur les lignes de bataille dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Le président Biden a consulté les principaux assistants à la sécurité nationale et ses homologues britanniques, français et allemands au fur et à mesure que la crise se déroulait, tandis que le secrétaire d’État Antony Blinken s’est blotti avec des diplomates du Groupe des Sept. Un message a été transmis à la Russie rappelant au pays son obligation de protéger l’ambassade américaine et son personnel.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a rencontré dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères à Pékin. Le Russe Andrey Rudenko et le Chinois Qin Gang ont échangé leurs points de vue sur « des questions internationales et régionales d’intérêt commun », selon une brève lecture de Pékin, qui n’a pas fourni de détails.

À l’intérieur de la Russie, la mutinerie de Prigozhin a secoué les partisans les plus ardents de la guerre et a semblé encourager ceux dont la dissidence a été brutalement étouffée. La plupart des blogueurs militaires russes ont adopté la ligne officielle, condamnant Prigozhin alors qu’il annonçait une « marche pour la justice » et prenait le contrôle de la base clé dans le sud de la Russie samedi – et ils ont montré leur consternation face au niveau de soutien dont bénéficiaient les rebelles.

Mais au fur et à mesure que la crise se déroulait, beaucoup ont également appelé à la destitution du ministre de la Défense Sergueï Choïgou, soulignant les problèmes de crédibilité même parmi les partisans les plus ardents de la guerre. D’autres ont déploré l’accord conclu par Poutine qui a permis aux mutins d’échapper à la punition.

Un blogueur influent, Mikhail Zvinchuk, a déclaré qu’il y avait « sans aucun doute » des questions sur le leadership militaire russe parce que la guerre avait « tourné dans le mauvais sens ». Il a déclaré que des décisions devaient être prises pour résoudre ce problème, mais il a également critiqué l’accord avec Prigozhin. « La question est en suspens : qui répondra de la mort des militaires russes lors de la ‘marche pour la justice’, et comment ? »

Alexander Khodakovsky, commandant du bataillon pro-Moscou Vostok dans l’est de l’Ukraine, a écrit dimanche qu’il « ne comprendrait jamais ceux qui criaient gloire aux wagnériens, se réjouissant que quelqu’un ait défié les autorités. Notre pays ne sera plus jamais le même. La colonne des wagnériens ne s’est pas déplacée sur l’asphalte – elle a traversé le cœur des gens, coupant la société en deux.

Igor Girkin, un ancien commandant russe en Ukraine qui a été reconnu coupable de meurtre par un tribunal de La Haye pour la destruction du vol MH17 en Ukraine en 2014, a condamné les deux parties. Critique féroce de Shoigu de longue date, il a également été en désaccord avec Prigozhin.

« Bien sûr, je comprends – que je suis un produit toxique des époques passées », a-t-il écrit dimanche sur Telegram, exprimant sa nostalgie d’une époque où « il n’y avait pas de farce aussi vile ».

À l’époque, dit-il, « les racailles, les bandits et les traîtres n’étaient pas amnistiés, mais pendus, et en effet, il y avait des temps sauvages ».

Jusqu’à la guerre en Ukraine, Prigozhin a nié tout lien avec l’organisation. Ces derniers mois, il a embrassé avec exubérance le rôle de son commandant fanfaron et dur dans des vidéos et des harangues publiées sur les réseaux sociaux.

Le groupe Wagner est une entreprise commerciale paramilitaire et privée soutenue par l’État dont les mercenaires ont profité de contrats de sécurité et d’extorsion d’industries pétrolières, diamantifères et aurifères dans des pays comme la Syrie, la Libye et la République centrafricaine.

Le gang de mercenaires notoirement brutal a également travaillé comme mandataire dans la promotion des objectifs politiques du Kremlin, et son rôle s’est élargi avec les efforts de la Russie pour garder l’Ukraine sous son contrôle, alors que les mercenaires de Wagner ont formé et soutenu les séparatistes russes du Donbass après la prise de la Crimée par la Russie en 2014.

L’animosité féroce – et mutuelle – entre Prigozhin et les dirigeants militaires russes s’était développée pendant des mois avant de se répandre dans la vue du public. En février, Prigozhin s’est rendu sur les réseaux sociaux dans une diatribe extraordinairement personnelle et rebelle contre Choïgou et le chef d’état-major général Valery Gerasimov.

Prigozhin, qui avait envoyé des vagues humaines de condamnés sur les lignes ukrainiennes pour remporter la victoire dans la plus longue bataille de la guerre à Bakhmut, a blâmé les dirigeants militaires pour le massacre épouvantable, les pénuries de munitions et l’évidement de l’armée par leur corruption et leur cupidité.

Le point de rupture semble être venu le 10 juin lorsque les dirigeants militaires russes ont décidé, en fait, de dépouiller Prigozhin de sa force mercenaire, ont déclaré des responsables du renseignement américain. Bien que ne mentionnant pas le groupe Wagner par son nom, le ministère russe de la Défense a émis un ordre disant que tous les détachements de volontaires devraient signer des contrats avec le gouvernement – un décret que Prigozhin a publiquement dénoncé.

Des espions américains ont appris à la mi-juin que Prigozhin prévoyait une action armée en Russie

Les services de renseignement et militaires américains et ukrainiens ont interprété ces signes comme des preuves que Prigozhin pourrait agir contre l’armée russe, déclenchant peut-être même une guerre civile.

Dixon a rapporté de Riga, en Lettonie.

Offrez cet article Article cadeau