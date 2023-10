Le voyage de Joe Biden dans « l’État juif » était censé correspondre à celui qu’il avait effectué plus tôt cette année en Ukraine déchirée par la guerre en termes de symbolisme et de substance, étant donné que c’était seulement la deuxième fois qu’un président américain visitait une zone de guerre non sous contrôle. de l’armée américaine. En effet, lors de son voyage, le président américain a exprimé la même sympathie et le même soutien inconditionnel à Israël qu’à l’Ukraine.

Mais contrairement à son voyage en Europe de l’Est, où lors d’une escale en Pologne, Biden a réussi à rallier l’OTAN contre la Russie, le voyage du président au Moyen-Orient a été fragilisé par l’annulation d’un sommet arabo-américain prévu en Jordanie, à la suite de l’attentat à la bombe contre le camp arabe d’Al-Ahli. Hôpital baptiste de Gaza qui a tué près de 500 Palestiniens. Les dirigeants arabes ont condamné les bombardements aveugles d’Israël sur Gaza et ont rejeté les propositions américaines d’un « couloir humanitaire » qui conduirait de facto à l’expulsion des Palestiniens de leur patrie.

Contrairement aux foules immenses qui ont acclamé Biden à Varsovie en février, les Jordaniens, comme d’autres pays arabes et musulmans, ont manifesté en masse contre Israël et les États-Unis cette semaine. En outre, les avertissements de Biden contre l’élargissement de la guerre de Gaza à la région sont tombés dans l’oreille d’un sourd en Iran et ailleurs, alors que les affrontements frontaliers entre le Hezbollah libanais et l’armée israélienne s’intensifiaient et qu’Israël bombardait deux aéroports en Syrie, menaçant un conflit plus large.

Les revers régionaux ont éclipsé le court voyage de Biden et ont mis en évidence la différence centrale entre l’Ukraine et Israël. Alors que tous deux sont des alliés des États-Unis, l’Ukraine est occupée et brutalisée par la Russie, tandis qu’Israël est un État d’apartheid et un occupant depuis des décennies qui brutalise les Palestiniens. Les regrouper dans la catégorie des victimes, parce qu’ils sont des clients américains, est terriblement hypocrite.

Mais le président n’a pas été découragé par la colère du Moyen-Orient. Il est resté au message ; réitérant son éloge d’Israël juste, soulignant son droit à se défendre contre le « mal », le mouvement Hamas semblable à l’EI, et soulignant le soutien sans équivoque de l’Amérique au gouvernement Netanyahu. Il a également imputé la responsabilité du bombardement de l’hôpital aux Palestiniens.

Il va sans dire que le président aurait pu faire ces déclarations depuis la Maison Blanche, ce qui lui aurait épargné du temps, des efforts et des risques. Ce qui soulève la question suivante : pourquoi s’embêter à voyager à travers les mers pour embrasser les Israéliens en personne ?

Biden est célèbre, ou infâmely, connu pour être un grand câlin. Et dès son arrivée en Israël, il s’est précipité pour serrer dans ses bras le Premier ministre israélien inquiet ainsi que son président. C’était un câlin classique ; un câlin chaleureux et affectueux entre camarades sionistes, suivi d’une poignée de main décontractée entre amis. Il s’agissait d’une salutation émouvante, que les médias crédules ont couverte avec une émotion correspondante.

Mais l’étreinte d’un président américain n’est jamais innocente. Lorsqu’une superpuissance serre dans ses bras un allié fragile, en état de choc, qu’il s’agisse de l’Ukraine ou d’Israël, cela signifie à la fois le mettre à l’abri et aussi façonner son comportement en conséquence. En d’autres termes, ce qui ressemblait à un câlin classique de Biden était aussi un « câlin d’ours » stratégique.

De cette manière, Biden a affiché un soutien sans équivoque à Israël, a envoyé deux porte-avions en Méditerranée orientale, a exprimé sa sympathie pour les souffrances israéliennes, s’est engagé à sans précédent une aide supplémentaire de quelque 14 milliards de dollars en plus des 4 milliards de dollars d’aide militaire annuelle. Mais le président a également mis en garde Israël contre la répétition des erreurs américaines après le 11 septembre par colère, a mis en garde contre la réoccupation de Gaza, la qualifiant de « grave erreur », appelant Israël à éviter de nuire aux civils palestiniens et à autoriser l’aide humanitaire à entrer à Gaza.

En vain.

Hélas, à en juger par l’histoire, maintenant que Netanyahu a obtenu tout ce qu’il voulait et bien plus du président américain, il est peu probable qu’il se conforme à aucun de ses avertissements, ce qui signifie qu’il n’hésitera pas à entraîner l’Amérique dans une autre guerre au Moyen-Orient, ce qui souligne les lacunes de la stratégie des câlins d’ours.

En fait, le principal problème de la stratégie des câlins de Biden réside dans l’audace unique d’Israël, ou chutzpah. Les dirigeants israéliens, notamment à droite, sont des hypernationalistes tenaces, immunisés contre le paternalisme ou le favoritisme américain lorsqu’il s’agit de leur sécurité nationale. Pendant longtemps, les Israéliens ont accepté le soutien, l’argent et les armes de l’Amérique, mais ont généralement rejeté ses conseils concernant la Palestine et le Moyen-Orient.

La même audace de Netanyahu a également sapé la stratégie de câlins d’Obama/Biden dans le passé. Peu après avoir atterri en Israël pour sa première visite en mars 2013, Obama s’est empressé de serrer Netanyahu dans ses bras, exprimant son amour décontracté et décontracté pour Israël. Sa visite capitale a été suivie par la vente des avions de combat les plus sophistiqués, en plus d’une aide militaire de 38 milliards de dollars sur 10 ans, qui n’ont pas réussi à freiner l’expansion par Israël de ses colonies illégales en Palestine, ni son opposition farouche au projet nucléaire iranien. accord, sans parler de ses attaques contre Obama.

Un autre problème américain réside dans le formidable lobby américain d’Israël. L’Amérique est peut-être capable d’exercer son influence stratégique et économique sur n’importe quel allié, petit ou grand, riche ou pauvre, mais elle ne peut pas maintenir de réelle pression sur Israël, et encore moins le contraindre à faire quoi que ce soit contre sa volonté, lorsque les deux les chambres du Congrès le soutiennent fermement. Comme l’a écrit Obama dans son livre Terre promise : « les membres des deux partis s’inquiétaient de contrarier l’American Israel Public Affairs Committee, une puissante organisation de lobbying bipartite dont la mission est d’assurer un soutien inébranlable des États-Unis à Israël ».

De plus, les câlins d’ours donnent l’impression que l’Amérique est profondément dans la poche d’Israël, surtout lorsque les élus américains rivalisent d’amour pour Israël. Biden a probablement fait honte à Trump cette semaine. La justification par Biden de la destruction de Gaza a mis en colère les Arabes et a aliéné même leurs dirigeants pro-américains. Il peut ou non s’adresser aux Israéliens sur un ton plus franc en privé qu’en public, mais là encore, la politique est une question de perception.

Tout cela pour dire qu’au fil des années, la politique d’apaisement des États-Unis à l’égard de leur petit allié n’a pas réussi à façonner sa politique et à lui arracher des concessions ; tandis que les ultimatums et les menaces produisaient de meilleurs résultats. Mais dans un discours prononcé le jour de son retour, Biden a réitéré son soutien inconditionnel à Israël et a promis de toujours le soutenir, sans lui arracher la moindre concession. Il n’a pas non plus réussi à souligner une seule réalisation significative, alors que sa stratégie vacille et que le Moyen-Orient implose une fois de plus.