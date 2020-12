Le cricket est appelé un jeu de gentleman et le joueur de cricket néo-zélandais Kane Williamson l’incarne sur et en dehors du terrain.

Le skipper Kiwi était à son meilleur lorsque son équipe l’a affronté jeudi contre les Antilles pour le premier Test à Seddon Park.

Invité à frapper en premier, la Nouvelle-Zélande a perdu tôt contre Will Young, mais l’ouvreur Tom Latham (86 ans) est resté avec le skipper Williamson et a noué un solide partenariat de 154 manches.

À la fin de la première journée, les Kiwis ont terminé les manches 243/2 sur des souches.

Alors que l’ancien joueur de cricket indien Wasim Jaffer Appelé le coup invaincu de 97 * de Williamson « thérapeutique », il y avait un autre moment du match qui a été salué par les fans et les adeptes sur les réseaux sociaux.

Avant la pièce, Williamson a embrassé le joueur de cricket antillais Kemar Roach, qui a récemment perdu son père Andrew Smith. Les membres des deux équipes portaient des brassards noirs en l’honneur du défunt père de Roach.

Au nom du CWI et de l’équipe de cricket des Antilles, j’offre mes condoléances à Kemar et à sa famille de retour à la maison. Perdre un être cher n’est jamais facile et nous voulons offrir à Kemar tout notre soutien en cette période très difficile. Nous avons eu la nouvelle. préparé pour le test match ici et les joueurs et l’équipe de soutien de l’équipe se sont tous réunis et ont fourni un excellent soutien, »Cricket West Indies Manager Rawl Lewis dit dans un communiqué.

Bientôt, la photo de Williamson étreignant Roach est devenue virale sur le site de microblogging, car le skipper de Kiwi a été largement félicité pour son geste sincère.

Kane Williamson – l’homme le plus humble. Il a serré Kemar Roach dans ses bras et l’a consolé, vous pouvez également voir les sentiments dans les yeux de Kane, l’un des meilleurs gars du cricket mondial. pic.twitter.com/bwj2KgcSv6 – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 3 décembre 2020

« Le CWI offre à Kemar Roach et à sa famille ses plus sincères condoléances pour la mort de son père », a écrit Cricket West Indies sur Twitter avec la photo des deux joueurs de cricket.