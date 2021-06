Le gouverneur Gavin Newsom a fait des promesses concernant les blocages et ses pouvoirs en cas de pandémie. Pas des oisifs, BIG promet. Engagements. Attirances.

Mais, sans surprise, le démocrate a décidé qu’il ne voulait pas abandonner le contrôle après tout.

« La seule chose dont je suis certain, c’est qu’il y a de l’incertitude dans l’avenir », a déclaré Newsom. « L’urgence reste en vigueur après le 15 juin. »

Suite:

Pendant des semaines, le gouverneur a vanté le 15 juin comme le jour où les Californiens commenceront à revenir à la normale. Les activités quotidiennes seront autorisées et les entreprises pourront ouvrir avec ce que le bureau de Newsom a appelé des « mesures de bon sens de réduction des risques ».

Mais il semble que l’état d’urgence, qui donne au gouverneur des pouvoirs d’urgence supplémentaires, ne va pas disparaître de sitôt.

Le porte-parole de Newsom, Alex Stack, a déclaré que l’état d’urgence permet à la Californie de puiser dans ses ressources et de continuer à mettre en œuvre les programmes nécessaires pour faire face aux effets de la pandémie. Au cours de la dernière année, le gouverneur démocrate a publié une multitude de décrets et a renoncé à diverses dispositions de la loi pour faciliter des efforts tels que la distribution et les tests de vaccins.